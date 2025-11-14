balesetvonatbalesetSzentmártonkáta

Sokkoló felvételt tettek közzé a szentmártonkátai vasúti balesetről + videó

Idén 13 baleset történt vasúti átjárókban, amelyek kilenc ember életét követelték. A legutóbbi, szentmártonkátai tragédiáról most megrázó videót tett közzé a rendészeti államtitkárság, amely újra rávilágít: egyetlen elhibázott manőver is végzetes lehet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 12:36
A szentmártonkátai vasúti átjáróban történt tragédia az egész országot megrázta: öt fiatal vesztette életét, egy túlélő pedig soha nem fogja elfelejteni azt a pillanatot, amely mindannyiuk sorsát megváltoztatta.

20251108 Szentmártonkáta Öten haltak meg a vasúti kereszteződésben, amikor a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott egy személyautó. Fotó: Mészáros János MJ Új Néplap
Fotó: Mészáros János / MW

A rendészeti államtitkárság most nyilvánosságra hozott egy videót a történtekről, hogy felhívja a figyelmet a vasúti átjárókban tanúsított felelősségteljes közlekedés fontosságára.

Rámutattak:

idén már 13 ilyen baleset történt, amelyek kilenc halálos áldozatot követeltek.

A rendőrök rendszeresen ellenőrzik az ország mintegy 5500 vasúti átjáróját, a földről és a levegőből is, de nem lehetnek mindenhol jelen.

Az átjárókon áthaladók, autósok, kerékpárosok, gyalogosok biztonsága nagyban múlik azon, hogy betartják-e a legelemibb szabályokat.

A hatóságok arra figyelmeztetnek: a fegyelem és a felelősségteljes viselkedés életeket menthet.

Mint arról beszámoltunk, november 5-én a tilos jelzés ellenére a vasúti sínekre hajtott egy autós Szentmártonkátánál. Az akkor érkező intercity nem tudta elkerülni az ütközést. Az autóban hatan voltak, csak egy ember élte túl a tragédiát.

A legfiatalabb áldozat egy 15 éves fiú volt, a kocsit vezető 24 éves, K. Zoltán is meghalt.

Kiderült, érvényes jogosítvány nélkül ült a volánnál.

Borítókép: A szentmártonkátai vonatbaleset (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

               
       
       
       

