Szolnoki Járásbíróságügyvédkisfiú

Váratlan fordulat a karateedző perében: új ügyvéddel folytatódik az eljárás Szolnokon

A Szolnoki Járásbíróság december 1-jén folytatja annak a karateedzőnek a perét, aki a vád szerint tavaly nyáron bántalmazott egy rábízott kisgyermeket egy táborban. A bizonyítási eljárás váratlan fordulattal indul: a vádlott nemrégiben bejelentette, hogy lecseréli korábbi védőügyvédjét, így új jogi képviselővel áll bíróság elé.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 16:14
Illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn folytatja a bíróság annak a karateedzőnek a perét, aki a vád szerint tavaly nyáron bántalmazott egy rábízott kisgyermeket egy táborban – írja a Szoljon.

Idén június 16-án tárgyalta a Szolnoki Járásbíróság annak a karateedzőnek az ügyét, aki tavaly nyáron bántalmazta az egyik, gondjaira bízott kisfiút egy nyári táborban.

 Az eset országszerte nagy felháborodást váltott ki.

A büntetőeljárás december 1-jén, délelőtt 9 órakor folytatódik a Szolnoki Járásbíróságon. 

A bizonyítási eljárás rögtön egy váratlan bejelentéssel indul majd, mert a jászberényi karateedző a közelmúltban közölte: lecseréli korábbi védőügyvédjét, és más jogi képviseletet vesz igénybe.

A tavaly nyáron történtek az egész országot megdöbbentették, és a mostani fordulat újabb kérdéseket vet fel a folytatódó büntetőper előtt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu