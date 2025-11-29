Váratlan fordulat a karateedző perében: új ügyvéddel folytatódik az eljárás Szolnokon

Hétfőn folytatja a bíróság annak a karateedzőnek a perét, aki a vád szerint tavaly nyáron bántalmazott egy rábízott kisgyermeket egy táborban – írja a Szoljon.

Idén június 16-án tárgyalta a Szolnoki Járásbíróság annak a karateedzőnek az ügyét, aki tavaly nyáron bántalmazta az egyik, gondjaira bízott kisfiút egy nyári táborban.

Az eset országszerte nagy felháborodást váltott ki.

A büntetőeljárás december 1-jén, délelőtt 9 órakor folytatódik a Szolnoki Járásbíróságon.

A bizonyítási eljárás rögtön egy váratlan bejelentéssel indul majd, mert a jászberényi karateedző a közelmúltban közölte: lecseréli korábbi védőügyvédjét, és más jogi képviseletet vesz igénybe.

A tavaly nyáron történtek az egész országot megdöbbentették, és a mostani fordulat újabb kérdéseket vet fel a folytatódó büntetőper előtt.