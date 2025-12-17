Rendkívüli

Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

Ankét Feróval – Mi az, amit még nem sejtünk? + videó

Már fenik a kést a malacoknak a Tisza Párt szakértői, közben plüssmacikat gyűjtöget Magyar Péter.

2025. 12. 17. 16:21
Einstandolnák a befagyasztott orosz vagyont Brüsszelben, de vajon meddig mennek még el?

Tud-e énekelni Nagy Ervin színész, vagy csak hagyják? Miért is volt jobb Bajnaiék alatt, mint most? Érdemes-e szelídíteni a liberálisokat? Ezekre a kérdésekre is erős válaszokat kaphatnak az Ankét Feróval című podcastműsorunkban, ahol Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője kérdezte Nagy Feró zenészt.

Adásunk elején kiderült, Nagy Feró miként éli meg az adventi időszakot. Ezután sokkal rázósabb témák jöttek, mint például Bod Péter Ákos mondatai arról, hogy ha fenik a kést, a malac már tudja, sejti, hogy mi következik. Mindez a Tisza Párt megszorítócsomagjához köthető, vagyis a malacok mi emberek vagyunk, és két malac ül a stúdióban – hangzott el a műsorban. Áttértek a befagyasztott orosz vagyonra, amely Feró szerint bizalmi kérdéseket is felvet, ki helyezné el ezek után Belgiumban a pénzét, ha a brüsszeliták elvennék azt? 

Huth Gergely felidézte a hétvégi tüntetéseket és a Szőlő utcát, amire Feró feltette a kezét és közölte, hogy elhatárolódik, mert neki ebből már volt elég baja és nem akar újra bocsánatkérő cunamiba kerülni. Persze megvitatták ezt is, hogy miként tüntikéztek és gyűjtöttek plüssmacikat Magyar Péterék, valamint Puzsér Róberték miért gyújtottak gyertyát a Szőlő utcai javítóintézet előtt, ahol fiatalkorú bűnelkövetőket tartanak fogva. Huth arra is emlékeztetett, hogy a résztvevők azt üvöltötték a fogvatartottaknak, hogy kiszabadítják őket. Nagy Feró, mint fogalmazott, ezt aztán végképp nem érti, hiszen az lényegében nem más, mint egy börtön, ahol gyilkosság, rablás és más bűncselekmények miatt őrzik azokat a fiatalokat, akik ítéletre várnak. A műsorban elhangzott az is, hogy ezeket a fiatalokat sem lehet bántalmazni, de hogy az ellenzék ebből akar politikai tőkét kovácsolni, az érthetetlen.

Alaposan megbeszélték azt is, Nagy Ervin színész vajon miért érzi úgy, hogy folyamatosan énekelnie kell, Feró véleménye szerint végül is egy művész, a hamis dallamok talán műsorelemek lehetnek. 

Szintén Nagy Ervin volt az, aki szerint 2009-ben jobb volt, erről is kőkemény mondatok hangzottak el, ahogyan a liberális Pankotai Lili legújabb felszólalása sem maradt ki adásunkból. Valamint megtudhatják azt is, milyen portréfilm készül Nagy Feróról.

