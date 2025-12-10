Ankét Feróval – Minden napra egy elhatárolódás + videó

Nem aprózta el a kritikát adásunkban most sem műsorvezetőnk és vendége. Huth Gergely azzal indított, hogy Brüsszelben mindenkit hülyének tartanak és ők a helikopterek, amelyre amerikai üzenetek is erősen rácáfoltak. Felidéztek egy részletet Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten adott interjújából is, amely a városban tartott háborúellenes gyűlésen hangzott el. Az EU kormányai megcsúfolják a demokráciát ?

Feró szerint a brüsszeliták az utolsó pillanatig kitartanak, szerinte ez egy üzleti vállalkozás a részükről. Folyamatosan nyernek dollármilliárdokat, ezért tartják fenn a háborút, nem zavarja őket sem az arany WC, sem a korrupció, valamint az sem, hogy Zelenszkij csapata a külföldről kapott pénzekkel nem számolt el.

Hosszas fejtegetés után áttértek a Tisza Párt kiszivárgott dermesztő adócsomagjára is, amelynek több részletéről műsorunkban és a Magyar Nemzet cikkeiben is alaposan beszámoltunk már. Az adásban elhangzott, hogy minden napra jut egy cáfolat a kiszivárgott dokumentumokról a Tisza-vezértől és szektájától. Most Magyar Péter csapatának az a fejezete jött elő, hogy, lényegében büntetőadóval sújtanák az alkoholt és a cigarettát. Az adásban elhangzott: miért is kellene egy családi vagy baráti összejövetelen résztvevők zsebéből fejenként ezreket kihúzni ?

Nem hagyták szó nélkül azt sem, hogy kik és milyen módon, akár Amerikából költöznek haza, hogy segítség a Fidesz kampányát a választásokig.

Ha már Feró, nem maradt ki podcastműsorunkból az sem, hogy a Beatrice és Nagy Feró negyven év után sem felejthető, lényegében „bearanyozzák” napjainkban is a munkásságát, de nem úgy, mint Ukrajnában a fürdőkádat és toalettet. Ha pontosan tudni szeretnék, vendégünk mennyi dalt írt az évtizedek alatt, adásunkból ez is kiderül.