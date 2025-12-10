Nagy FeróHuth GergelyBeatrice

Ankét Feróval – Minden napra egy elhatárolódás + videó

2025. 12. 10. 18:47

Valóban elhülyült a brüsszeli elit, vagy csak ők gondolják ezt az európai emberekről? A Tisza Párt extrém adókat vetne ki az alkoholra és a cigarettára is a házikedvencek után. Kik és hogyan állnak ki az Orbán-kormány mellett? Feró slágereit 40 év után sem felejtették el? Ezekre a kérdésékre is várta Nagy Feró zenész válaszait Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője az Ankét Feróval című podcastműsorunkban.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem aprózta el a kritikát adásunkban most sem műsorvezetőnk és vendége. Huth Gergely azzal indított, hogy Brüsszelben mindenkit hülyének tartanak és ők a helikopterek, amelyre amerikai üzenetek is erősen rácáfoltak. Felidéztek egy részletet Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten adott interjújából is, amely a városban tartott háborúellenes gyűlésen hangzott el. Az EU kormányai megcsúfolják a demokráciát ? 

Feró szerint a brüsszeliták az utolsó pillanatig kitartanak, szerinte ez egy üzleti vállalkozás a részükről. Folyamatosan nyernek dollármilliárdokat, ezért tartják fenn a háborút, nem zavarja őket sem az arany WC, sem a korrupció, valamint az sem, hogy Zelenszkij csapata a külföldről kapott pénzekkel nem számolt el. 

Hosszas fejtegetés után áttértek a Tisza Párt kiszivárgott dermesztő adócsomagjára is, amelynek több részletéről műsorunkban és a Magyar Nemzet cikkeiben is alaposan beszámoltunk már. Az adásban elhangzott, hogy minden napra jut egy cáfolat a kiszivárgott dokumentumokról a Tisza-vezértől és szektájától. Most Magyar Péter csapatának az a fejezete jött elő, hogy, lényegében büntetőadóval sújtanák az alkoholt és a cigarettát. Az adásban elhangzott: miért is kellene egy családi vagy baráti összejövetelen résztvevők zsebéből fejenként ezreket kihúzni ? 

Nem hagyták szó nélkül azt sem, hogy kik és milyen módon, akár Amerikából költöznek haza, hogy segítség a Fidesz kampányát a választásokig.

Ha már Feró, nem maradt ki podcastműsorunkból az sem, hogy a Beatrice és Nagy Feró negyven év után sem felejthető, lényegében „bearanyozzák” napjainkban is a munkásságát, de nem úgy, mint Ukrajnában a fürdőkádat és toalettet. Ha pontosan tudni szeretnék, vendégünk mennyi dalt írt az évtizedek alatt, adásunkból ez is kiderül.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.