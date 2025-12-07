BalatonküszoxigénhiányBalatonaligasüllőhalkikötőoxigénszint

Döbbenetes látvány: fuldokló halakat mentettek a Balatonon

Tömegbe verődött küszök és keszegek próbáltak a levegőből oxigénhez jutni. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szakemberei nyomban a halak segítségére siettek.

2025. 12. 07. 16:35
Drámai helyzet alakult ki december elsején a balatonaligai kikötőben. A süllők a partra sodródtak, a küszök és keszegek pedig csapatba verődve próbáltak a levegőből oxigénhez jutni, mert a vízben lévő nem volt elegendő számukra. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szakemberei azonnal a halak segítségére siettek – adta hírül az Origo.

Balaton
Oxigénhiány a balatonaligai kikötőben (Fotó: magyarepitok.hu)

Nagy Gábor, a zrt. horgászati ágazatvezetője arról tájékoztatott, hogy a víz oxigénszintjét a kikötő több pontján megmérték, és a 0,8-0,9 milligramm literenkénti oldott oxigénmennyiség valóban kevésnek bizonyult. – Mérés nélkül is egyértelműek voltak a jelek, hiszen a téli időszakban az, hogy a küszök pipáljanak, nem normális jelenség – magyarázta.

Azonnal segítettek a Balatonban fuldokló halakon

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. két gomba alakú, szökőkútjellegű levegőztetőt, egy lapátkerekes és egy diffúzoros-injektoros vízszellőztető szerkezetet helyezett üzembe. 

Ezeknek köszönhetően néhány órával később normalizálódott a helyzet, másnapra pedig már kedvezőbb értékeket, 1,5-2 milligramm literenkénti oldottoxigén-szintet mértek.

Az oxigénhiányos jelenségre egyelőre nincs egyértelmű magyarázat. Azonban a széljárás változása miatt valamelyest csökkent a kikötőben tartózkodó halak tömege, ami tovább javított a helyzeten. 

Bár a balatoni személyhajózási szezon november elején véget ért, a kompok azonban továbbra is óránként közlekednek.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)


