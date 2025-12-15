Rendkívüli

Magyar származású idős asszony, és holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között

győri ítélőtáblaítéletbűntett

Szigorodott az ítélet: 13 év fegyház a kizsákmányoló férfinak, pénzbüntetés az élettársának

Jogerősen 13 év fegyházbüntetésre ítélt a Győri Ítélőtábla egy férfit, aki éveken keresztül kiszolgáltatott nőket kényszerített külföldi prostitúcióra, jövedelmüket pedig elvette. Később egy hajléktalan ismerősét zsákmányolta ki embertelen körülmények között. Az ítélet két évvel súlyosabb az első fokú határozatnál.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 15. 11:06
Fotó: Shutterstock
Kétrendbeli emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt jogerősen 13 év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki nőket kényszerített prostitúcióra, hajléktalan ismerősét pedig kizsákmányolta – közölte a táblabíróság döntését a Győri Fellebbviteli Főügyészség. A döntéssel az ítélőtábla – egyetértve a főügyészség indítványával – két évvel súlyosította az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék határozatát.

Escort, prostitute or sugar babe lying on bed with long legs and sexy high heels. Prostitution, sex work or sugar dating concept. Stripper or paid woman. Erotic body in bedroom.
A jogerősen elítélt férfi kiszolgáltatott nőket kényszerített prostitúcióra külföldön – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A bíróság a férfi jogtalanul szerzett vagyonára, 7,8 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el, élettársát pedig pénzmosás bűntette miatt jogerősen 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. A tájékoztatás szerint a férfi 2009 és 2021 októbere között színlelt szerelmi kapcsolatot létesített egészségügyi, szociális helyzetükből adódóan kiszolgáltatott nőkkel, majd külföldi prostitúcióra vette rá őket.

Bántalmazással, fenyegetéssel kényszerítette a nőket, ha nem akarták folytatni a tevékenységet.

Házasságot, közös jövőt ígérve a prostitúcióból származó jövedelmüket elvette tőlük, amit az élettársával a megélhetésükre költött.

A férfi 2022 februárjától a lakóhelyén egy három négyzetméteres, emberi tartózkodásra alkalmatlan helyiségben biztosított szállást a hajléktalan sértettnek.

A helyiségben sem áram, sem fűtés nem volt, csak egy kanapé.

A lakhatásért cserébe a sértettnek a ház körüli munkákat kellett elvégeznie, emellett az alkalmi munkáiból származó jövedelmét is át kellett adnia.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


