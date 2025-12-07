Fahusánggal ütötte és kifosztotta áldozatát a rabló

Egy 24 éves férfi pénteken, december 5-én, 23 óra körül Dorogon, a Rákóczi utcában található, üresen álló telep egyik irodaépületében tartózkodó sértettől pénzt követelt – közölte a police.hu-n a Dorogi Rendőrkapitányság.

A jelenlegi információk szerint a bűncselekményt a 24 éves Budai Tamás követte el (Forrás: Police.hu)

A közlemény szerint a férfi egy fahusánggal megütötte az áldozatát, majd elvette tőle a pénzt, a mobiltelefont és cigarettát, ezt követően elmenekült a helyszínről.

A hatóságok Budai Tamás ellen elfogatóparancsot adtak ki,

és kérik, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést.

A bejelentéseket az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, a 112-es központi segélyhívón, illetve a 34-517-777-es telefonszámon várják.

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy

a gyanúsított potenciálisan veszélyes, ezért semmiképp ne próbálják meg saját maguk elfogni.

