Fahusánggal ütötte és kifosztotta áldozatát a rabló

Egy 24 éves férfi pénteken, december 5-én, 23 óra körül Dorogon, a Rákóczi utcában található, üresen álló telep egyik irodaépületében tartózkodó sértettől pénzt követelt – közölte a police.hu-n a Dorogi Rendőrkapitányság.
A közlemény szerint a férfi egy fahusánggal megütötte az áldozatát, majd elvette tőle a pénzt, a mobiltelefont és cigarettát, ezt követően elmenekült a helyszínről.
A hatóságok Budai Tamás ellen elfogatóparancsot adtak ki,
és kérik, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést.
A bejelentéseket az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, a 112-es központi segélyhívón, illetve a 34-517-777-es telefonszámon várják.
A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy
a gyanúsított potenciálisan veszélyes, ezért semmiképp ne próbálják meg saját maguk elfogni.
