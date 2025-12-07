Dorogi Rendőrkapitányságfahusángelfogatóparancsrablás

Fahusánggal ütötte és kifosztotta áldozatát a rabló

A 24 éves férfi december 5-én egy dorogi irodaépületben pénzt, mobiltelefont és cigarettát követelt, egy fahusággal meg is ütötte az áldozatát, majd elmenekült. A Dorogi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett rablás gyanúja miatt indított eljárást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07.
Egy 24 éves férfi pénteken, december 5-én, 23 óra körül  Dorogon, a Rákóczi utcában található, üresen álló telep egyik irodaépületében tartózkodó sértettől pénzt követelt – közölte a police.hu-n a Dorogi Rendőrkapitányság

A jelenlegi információk szerint a bűncselekményt a 24 éves Budai Tamás követte el (Forrás: Police.hu)

A közlemény szerint a férfi egy fahusánggal megütötte az áldozatát, majd elvette tőle a pénzt, a mobiltelefont és cigarettát, ezt követően elmenekült a helyszínről.

A hatóságok Budai Tamás ellen elfogatóparancsot adtak ki,

 és kérik, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést. 

A bejelentéseket az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, a 112-es központi segélyhívón, illetve a 34-517-777-es telefonszámon várják.

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy 

a gyanúsított potenciálisan veszélyes, ezért semmiképp ne próbálják meg saját maguk elfogni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

