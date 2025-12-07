Huszonhárom éve nem volt ilyen meleg reggel a fővárosban Mikulás napján

Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton – közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

A péntekről szombatra virradó éjszaka – főleg az ország középső területén – igen enyhe volt. Budapesten, a lágymányosi meteorológiai állomáson csak 8,4 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord.

Az eddigi rekord 7,2 fok volt, amelyet 2002-ben Budapest Lágymányoson, valamint 1971-ben, a Budapest Országút meteorológiai állomáson mértek.