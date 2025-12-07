Az átlagosnál melegebb lesz, de az esernyő ne maradjon otthon

Vasárnap túlnyomóan borult lesz az ég, foltokban párás, ködös idő várható, majd délelőtt északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, estig azonban az ország keleti felén borult idő marad.

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

A csapadék súlypontja egyre inkább a Dunától keletre helyeződik át, közölte előrejelzésében a HungaroMet.

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A hőmérséklet kora délután többnyire 7 és 12 fok között valószínű, de Borsodban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő este 2, 7 fok valószínű.

Hétfőn is többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugaton már csökkenhet a felhőzet. Nagyobb eséllyel fordulhat elő a nap első felében eső az északnyugati tájakon. A délnyugati, déli szél döntően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű.