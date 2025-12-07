esernyőidőjárásHungaroMet Nonprofit Zrtfelhőzetcsapadék

Az átlagosnál melegebb lesz, de az esernyő ne maradjon otthon

A hőmérséklet kora délután többnyire 7 és 12 fok között alakul, de késő este sem lesz fagy.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Zrt.2025. 12. 07. 7:22
Vasárnap túlnyomóan borult lesz az ég, foltokban párás, ködös idő várható, majd délelőtt északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, estig azonban az ország keleti felén borult idő marad. 

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

A csapadék súlypontja egyre inkább a Dunától keletre helyeződik át, közölte előrejelzésében a HungaroMet.

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. 

A hőmérséklet kora délután többnyire 7 és 12 fok között valószínű, de Borsodban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő este 2, 7 fok valószínű.

Hétfőn is többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugaton már csökkenhet a felhőzet. Nagyobb eséllyel fordulhat elő a nap első felében eső az északnyugati tájakon. A délnyugati, déli szél döntően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
