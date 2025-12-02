Itt a fenyővásárlás szezonja, a klasszikus fajtákat keresik a családok

Rendkívüli

Ahogy a családok elkezdik keresni az idei karácsonyfát, rögtön felmerül kérdés: mennyibe kerülnek idén a különböző fenyőfajták? A luc-, a nordmann-, az ezüstfenyő továbbra is a legnépszerűbb választások élő fenyőfa terén, de az árak mindenhol kissé módosultak az elmúlt évekhez képest.

Forrás: haon.hu2025. 12. 02. 12:08
Minőségi különbségek lehetnek fa és fa között, tehát míg egy nordmannfenyő méterét 8-10 ezerért lehet kapni, addig ugyanebből a fajtából egy másik kétméteres fa 12-13 forintért is a miénk lehet. Tehát nagyon nagy a szórás az árakban – írja a haon.hu.

A lucfenyőnél átlagosan 4-5 ezer forintos méterárral kell számolni, az ezüstfenyő esetében 6-7 ezer, a nordmann pedig a szokott módon a legdrágább lesz, ott méterenként akár 8-10 ezer forintot is fizethetünk az eladónak.

Manapság abszolút a nordmann a legnépszerűbb, korábban a lucfenyő volt – az ára miatt, de mára az emberek inkább fizetnek néhány ezerrel többet, de egy életerős, élénkzöld színű fenyő tündököljön ünnepekkor a nappalijukban. 

A felkapottsága abban is rejlik, hogy nem okoz annyi bosszúságot, mint a többi fenyőfaj. Ami a legpozitívabb, hogy nem hullajtja a tűleveleit.

A vásárlási szokásaink sem változtak. Az esetek többségében vágott fenyőt vásárolunk. Egy időben a gyökeres fenyő nagy népszerűségnek örvendett. Nyilván, ma is vesznek a családok gyökeres fenyőt, de azért ez még mindig töredéke a Magyarországon értékesített fenyőfáknak. A prémium kategóriás fenyők ára jóval magasabb, mint az átlag, métere akár 15 ezer forint is lehet. Tehát egy első osztályú, kétméteres nordmann fenyő 30 ezer forintba is kerülhet, ha pedig ennél nagyobb, akár 40 ezerbe is. Ezek a fenyők általában Dániából érkeznek hazánkba, viszont most már a magyar termelők is elég jól fel tudják venni velük a versenyt.


Borítókép: illusztráció (Fotó: MW)

