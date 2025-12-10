Kósa Lajos: Figyelünk a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére

Szerdán az Igazság órája vendége Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke volt. Németh Balázs műsorában szó esett a kormány nyugdíjasokkal kötött egyezségéről, a Tisza Párt nyugdíjakhoz való hozzáállásáról, valamint a migrációról is.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Megállapodás a nyugdíjasokkal

– Kötöttünk egy egyezséget a nyugdíjasokkal, ami körülbelül úgy szólt, hogy mindig figyelünk a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére, azok karbantartását felügyeljük – mondta Kósa Lajos. Az alelnök közlése szerint a nyugdíjak karbantartása azért is fontos, mert a nyugdíjszámítási módszerek miatt azoknak, akik régebben mentek nyugdíjba, arányosan egy kicsit kevesebb a nyugdíjuk – mutatott rá.

Az áprilisi választás erről is szól majd, mivel a Tiszához köthető egyik gazdasági szakértő szerint a 14. havi nyugdíj tiszta őrület, öt percen belül el fogják venni

– emlékeztetett.

Hozzátette: a kormány a nyugdíjasoknak nemcsak a 13–14. havi nyugdíjat kínálja, hanem a nyugdíjasszövetkezetek létrehozásával további pénzkereseti lehetőséget is.

A migráció egyre égetőbb kérdés

Kósa Lajos szólt az illegális bevándorlásról és a migráció kezeléséről, ami forró téma lett azáltal, hogy tegnapelőtt Brüsszelből megint jött a parancs, hogy jövő nyártól minden tagállamnak kötelező teljesítenie a migrációs paktum előírásait, vagyis Magyarországnak is be kell fogadnia azokat, akik más tagállamba érkeznek, de ott sokan vannak. Az Európai Néppárt migrációval kapcsolatos politikája nyilvános, számtalanszor kinyilatkoztatták, hogy a migrációt támogatják, a migrációt menedzselni kell, nem pedig megakadályozni, miközben az is nyílt titok, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt politikáját támogatja, a szavazásoknál ez világosan látható – mondta.

A migrációval kapcsolatos döntéseket nagyon meg kell fontolni, hiszen a migrációs kérdésben egyszer lehet elszúrni a dolgot, mert ha egyszer beengeded a migránsokat, utána már csak tényleg menedzselni lehet, a kérdéstől megszabadulni már nem

– emelte ki az alelnök. Majd megemlítette, hogy nemrégiben a V4-országok honvédelmi bizottságainak konferenciáján a lengyelek, a csehek és a szlovákok is dicsérték és köszönték Magyarország kitartását, álláspontját ebben a kérdésben.