Kósa Lajosmigrációnyugdíj

Kósa Lajos: Figyelünk a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére

A Fidesz alelnöke szerint a migrációval kapcsolatos döntéseket nagyon meg kell fontolni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 10. 13:41
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdán az Igazság órája vendége Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke volt. Németh Balázs műsorában szó esett a kormány nyugdíjasokkal kötött egyezségéről, a Tisza Párt nyugdíjakhoz való hozzáállásáról, valamint a migrációról is.

Debrecen, 2025. október 15. Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő, az Országgyűlés honvédelmi bizottságának elnöke beszédet mond a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon - a megelőzés társadalomépítő ereje című konferencián a debreceni Kölcsey Központban 2025. október 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Megállapodás a nyugdíjasokkal

– Kötöttünk egy egyezséget a nyugdíjasokkal, ami körülbelül úgy szólt, hogy mindig figyelünk a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére, azok karbantartását felügyeljük – mondta Kósa Lajos. Az alelnök közlése szerint a nyugdíjak karbantartása azért is fontos, mert a nyugdíjszámítási módszerek miatt azoknak, akik régebben mentek nyugdíjba, arányosan egy kicsit kevesebb a nyugdíjuk – mutatott rá.

Az áprilisi választás erről is szól majd, mivel a Tiszához köthető egyik gazdasági szakértő szerint a 14. havi nyugdíj tiszta őrület, öt percen belül el fogják venni

– emlékeztetett.

 Hozzátette: a kormány a nyugdíjasoknak nemcsak a 13–14. havi nyugdíjat kínálja, hanem a nyugdíjasszövetkezetek létrehozásával további pénzkereseti lehetőséget is.

A migráció egyre égetőbb kérdés

Kósa Lajos szólt az illegális bevándorlásról és a migráció kezeléséről, ami forró téma lett azáltal, hogy tegnapelőtt Brüsszelből megint jött a parancs, hogy jövő nyártól minden tagállamnak kötelező teljesítenie a migrációs paktum előírásait, vagyis Magyarországnak is be kell fogadnia azokat, akik más tagállamba érkeznek, de ott sokan vannak. Az Európai Néppárt migrációval kapcsolatos politikája nyilvános, számtalanszor kinyilatkoztatták, hogy a migrációt támogatják, a migrációt menedzselni kell, nem pedig megakadályozni, miközben az is nyílt titok, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt politikáját támogatja, a szavazásoknál ez világosan látható – mondta.

A migrációval kapcsolatos döntéseket nagyon meg kell fontolni, hiszen a migrációs kérdésben egyszer lehet elszúrni a dolgot, mert ha egyszer beengeded a migránsokat, utána már csak tényleg menedzselni lehet, a kérdéstől megszabadulni már nem

– emelte ki az alelnök. Majd megemlítette, hogy nemrégiben a V4-országok honvédelmi bizottságainak konferenciáján a lengyelek, a csehek és a szlovákok is dicsérték és köszönték Magyarország kitartását, álláspontját ebben a kérdésben.

 

 

Borítókép: Kósa Lajos (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu