Modernizálják a tűzoltóságokat a magyar–szerb határnál

Katasztrófavédelmi program indult a lakosság biztonságának növelésére, uniós támogatással a határmenti térségben. A projekt célja a helyi tűzoltóságok és önkéntes egyesületek reakcióképességének javítása, az infrastruktúra korszerűsítése, valamint a fiatalok képzése a következő évtizedek biztonsága érdekében. A program részeként Mórahalmon új határ menti tűzoltó központ épül, Vajdaságban pedig felújítják a horgosi tűzoltólaktanyát és új eszközöket biztosítanak a helyi tűzoltóknak.

Forrás: MTI2025. 12. 10. 13:53
A határ menti térségben élők élet- és vagyonbiztonságának növelése érdekében indult magyar–szerb katasztrófavédelmi projekt uniós támogatással.

Illusztráció (Fotó: Mórahalom Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület) 

Nógrádi Zoltán (Fidesz–KDNP), Mórahalom polgármestere a 4,85 millió eurós (mintegy 1,858 milliárd forintos) költségvetésű projekt szerdai nyitórendezvényén elmondta, a 2028 augusztusáig tartó program célja a katasztrófavédelemmel foglalkozó szervezetek reakcióképességének javítása, az infrastruktúra korszerűsítése, a technika folyamatos fejlesztése, a tudás bővítése.

Mórahalmon új határ menti tűzoltó központ épül. A 411 négyzetméteres épületben kialakítanak egy 50 férőhelyes oktatóhelyiséget is. A helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek egy használt tűzoltóautót és egy magasból mentő eszközt vásárolnak

– tudatta a polgármester.

A program során hangsúlyt helyeznek a szakmai együttműködésre, a protokollok, jó gyakorlatok összegyűjtésére, átadására. Így a résztvevők számára tananyagokat fejlesztenek a többi közt a napelemes berendezések és az elektromos járművek baleseteinél alkalmazott eljárásokról. 

A projekt része az utánpótlás biztosítása is, hogy a következő évtizedekben is legyenek olyan elhivatott tagjai a közösségnek, akik akár hivatásosként vagy önkéntesen is tenni akarnak a térség biztonságért

– hangsúlyozta Nógrádi Zoltán. Hozzátette, ezért a fiataloknak táborokat, képzéseket, versenyeket rendeznek.

Új járművek és felszerelések a Csongrád-Csanád megyei önkéntes tűzoltóknak

A Csongrád-Csanád vármegyében működő önkéntes tűzoltó egyesületek számára öt használt tűzoltó gépjárművet, két magasból-mentő szert és egy tűzoltó pick upot vásárolnak, illetve felújítják a balástyai és derekegyházi tűzoltószertárat.

Fejsztámer Róbert (VMSZ), a vajdasági Magyarkanizsa polgármestere elmondta, 

az önkormányzatra jutó 2,4 millió eurós forrásból – amely az éves költségvetés hatodának felel meg – felújítják a horgosi tűzoltólaktanyát. 

Az épület energetikai korszerűsítése és a tetőtér beépítése mellett olyan, a térségben eddig hiányzó gyakorlóteret alakítanak ki, ahol a magasból mentéshez szükséges ismereteket sajátíthatják el a tűzoltók. A Mórahalommal szomszédos vajdasági településre vásárolnak egy létrás tűzoltójárművet is.

Az eszközbeszerzések és a szakmai képzések Vajdaság szinte egész területét érintik majd. A négy új tűzoltó pick up olyan településekre kerül, ahova a hivatásos tűzoltóság messzebbről érkezik. Öt feszítő-vágó eszközt vásárolnak a közlekedési balesetek mentéséhez, 46 vajdasági tűzoltó egyesület pedig légzőkészülékeket, bevetési ruhákat kap – tudatta a politikus.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Mórahalom Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület)


