Az éghajlatváltozás indokolja a magyar-szerb katasztrófavédelmi projekt megindítását

Közös fejlesztések révén javítanák a kockázatmegelőzést és a katasztrófavédelem összehangolt működését.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 6:45
Budapest, 2019. május 9. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (j) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság új tűzoltóautóinak átadásán a szervezet Mogyoródi úti épületének udvarán, Budapesten 2019. május 9-én. Huszonhat új tűzo
Forrás: MTI
A kockázatmegelőzést és a katasztrófavédelem összehangolt működését segítő projekt indult uniós támogatással, a kezdeményezésnek köszönhetően a határ vajdasági és magyarországi oldalán is megvalósulnak egymást kiegészítő fejlesztések – tájékoztatott a mórahalmi önkormányzat. 

Horgosi vasútállomás (Forrás: Wikipédia)

A közlemény szerint a 4,85 millió eurós (mintegy 1,907 milliárd forintos) költségvetésű projekt célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást a határtérségben, közös fejlesztések révén javítva a kockázatmegelőzést és a katasztrófavédelem összehangolt működését.

A program 2028 augusztusáig tartó megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az önkéntes tűzoltóegységek beavatkozási és gyorsreagálási képességeinek erősítésére, a katasztrófavédelmi infrastruktúra és együttműködési eszközök fejlesztésére, valamint 

a lakosság tájékoztatására, az élet- és vagyonbiztonság hatékonyabb védelme érdekében.

Mórahalmon Határmenti Tűzoltó Központ épül, a jelenleginél korszerűbb tűzoltójárművet, a mentéshez szükséges eszközöket szereznek be, valamint a lakosság számára katasztrófamegelőzéshez kapcsolódó oktatási anyagokat készítenek. Megszervezik az önkéntes tűzoltók alapképzését is.

A következő években – az utánpótlás biztosítása érdekében – népszerűsítik az önkéntes tűzoltói hivatást is. A mórahalmi önkormányzat, a vajdasági Magyarkanizsa község és a Csongrád-Csanád Vármegyei Tűzoltó Szövetség szoros együttműködésben dolgozza ki a határ menti beavatkozások legjobb gyakorlatait és egy új beavatkozási protokollt, elősegítve a jövőbeli közös fellépések hatékonyságát és eredményességét.

A projekt részeként – amely költségeinek 85 százalékát biztosítja uniós támogatás –

megújul a Mórahalommal közvetlenül szomszédos vajdasági Horgos tűzoltó központja,

 valamint új raktárépület épül a balástyai és derekegyházi önkéntes tűzoltóság számára. A környékbeli önkéntes egységek munkáját a program keretében megvásárolt öt használt tűzoltóautó és egy pick-up segíti majd.

Borítókép: Tűzoltóautó (Fotó: MTI) 

 


 

