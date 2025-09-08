Mezőhegyesentűzesettűzoltókcsarnoképület

Kigyulladt egy nagy csarnoképület az Alföldön

A tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 08. 21:24
ILLUSZTRÁCIÓ (FOTÓ: MTI/Mihádák Zoltán)
Kigyulladt egy csarnoképület hétfőn Mezőhegyesen, a tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Az 1800 négyzetméter alapterületű, Hársfa utcai csarnok teljes terjedelmében ég, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak.

A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a battonyai önkéntes tűzoltók több vízsugárral próbálják megfékezni a tüzet.

A munkálatokat a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

 

