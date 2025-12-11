Tisza PártcsokimikulásHajdúböszörmény

Nincs érdemi válasza a tiszás polgármesternek, hogy az emberei miért osztottak kukacos csokit a gyermekeknek + videó

Nem volt túl bőbeszédű a kukacos csokoládék kapcsán Göröghné Bocskai Éva hajdúböszörményi polgármester. A városvezető – aki a Tisza Párt jelöltje lesz a jövő évi választásokon – a Hír TV kérdésére, hogy miért kaptak kukacos csokoládét a gyermekek, mindössze azt a választ adta: üljenek be az önkormányzat testületi ülésére.

Magyar Nemzet
Forrás: HírTV2025. 12. 11. 15:58
Hallgat a kukacos csokoládéjáról Hajdúböszörmény városvezetője, Göröghné Bocskai Éva, aki a Tisza jelöltje lesz a jövő évi választásokon – hívta fel a figyelmet a Hír TV. Mint arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt képviselőjelöltjének, Hajdúböszörmény polgármesterének emberei lárvákat tartalmazó csokimikulást osztogattak a gyerekeknek, akik közül sokan rosszul lettek az édességtől.

Göröghné Bocskai Éva hajdúböszörményi polgármester a Tisza jelöltje lesz a jövő évi választásokon (Forrás: Facebook)

A Mandiner cikkében azt írta, hogy a csokimikulások hátoldalán a gyártó is látható, így lehet tudni, hogy román cég készítette a szóban forgó termékeket. A Hír TV kérdésére, hogy miért kaptak kukacos csokoládét a gyermekek, a tiszás jelölt mindössze azt a választ adta: a tévéstáb tagjai üljenek be az önkormányzat testületi ülésére. A tiszás jelölt nem árulta el, miért osztottak veszélyes édességet. 

 

Borítókép: Göröghné Bocskai Éva hajdúböszörményi polgármester (Forrás: YouTube)


