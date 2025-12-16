miskolci taxisautótörténet

Hallókészülék a porszívó csövében – meglepő dolgok, amiket taxisok találtak

Miskolci taxisok mesélték el meghökkentő eseteiket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 7:22
Fotó: Shutterstock
A taxis szakma messze nem csak a vezetésről szól. Minden egyes fuvar új történetet rejthet, és néha egészen váratlan „meglepetést” a hátsó ülésen – írja a Boon. A hírportálnak miskolci taxisok meséltek sztorikat az autójukban talált nem mindennapi dolgokról.

Young woman wearing beige coat using smart phone standing near road with cars in city at spring day. Close-up female's hands holding mobile phone outdoors.
Nem csak napszemüveget és mobiltelefont felejtenek az utasok a taxikban – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

– Egyszer egy éjszakai műszak után a központon keresztül kerestek egy, a taxiban elhagyott hallókészüléket. Kerestem az autóban, de nem találtam, majd porszívózás közben egyszer csak észrevettem, hogy a szőnyeg alól valamit felszívott a cső. Akkor már gondoltam, hogy az lehetett az, ezért kinyitottam a zsákot és megtaláltam – mesélte nem mindennapi „leletének” történetét Varga Attila.

Kovács Attila szokatlan tárgyra nem emlékszik, de szokatlan mennyiségre már igen.

Egy esős nyári hónapban, amikor gyakran ki sem lehetett látni a szélvédőn a csapadékmennyiségtől, értelemszerűen mindenki esernyővel szállt be az autóba. Azt viszont a fuvar végén nagyon sokan elfelejtették hátulról kivenni. Egyetlen hónap alatt 12 esernyő gyűlt össze és csak azért nem több, mert egy idő után, amikor eszembe jutott, szóltam, hogy ott ne felejtsék

– mondta a miskolci taxisofőr.

Ha kíváncsi rá, milyen szokatlan dolgokat találtak még a miskolci taxisok, azt a Boon cikkében olvashatja el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


