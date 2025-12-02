Katolikus Karitász – Caritas Hungaricaintegrációprojekt

Ukrajnából menekültek beilleszkedését segíti a Katolikus Karitász

Lakhatási, munkaerőpiaci, szociális és integrációs támogatást kapnak a rászorulók.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 15:48
A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica 107,57 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatással indította el a Katolikus Karitász Integrációs Központ támogató szolgáltatásai – Második ütem című projektet. 

Esztergom, 2022. március 3. Kárpátaljai menekültek az esztergomi Boldog Ceferino Intézetben 2022. március 3-án. A plébániához tartozó közösségi épületben a Katolikus Karitász munkatársai látják el az orosz-ukrán háború elől menekülőket. MTI/Koszticsák Szilárd
Kárpátaljai menekültek az esztergomi Boldog Ceferino Intézetben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A kezdeményezés célja, hogy a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára – köztük különösen az Ukrajnából érkezettek részére – lakhatási, munkaerőpiaci, szociális és integrációs támogatást nyújtson. A projekt a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz program keretében valósul meg. 

A Katolikus Karitász 2025 november 1-jén kezdődött projektjének célja, hogy komplex szolgáltatáscsomagot nyújtson a Magyarországon tartózkodó, rászoruló harmadik országbeli állampolgároknak: ennek keretében a célcsoport lakhatásának és megélhetésének támogatása (legalább tíz család részére) biztosítja harminc főnek a magyar mint idegen nyelv oktatását, a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő tevékenységeket, az állampolgári és interkulturális kompetenciákat fejlesztő tevékenységek, valamint a pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás tevékenységek elsajátítását. 

A projekt, amely legalább 140 fő támogatását tűzte ki célul, a budapesti Bartók Béla út 104. szám alatt található integrációs központban valósul meg, és 2026. áprilisig biztosít támogatást az érintetteknek. 

A Katolikus Karitász a háború kitörése óta elkötelezetten segíti az Ukrajnából menekülőket, több mint 42 ezer embernek nyújtva különböző formájú támogatást. 

A szervezet 2022-ben nyitotta meg integrációs központját, ahol eddig több mint háromezer család részesült megélhetési és lakhatási támogatásban, magyar nyelvoktatásban, egészségügyi szolgáltatásokban és közösségi programokban. 

Az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló projekt célja, hogy fenntartható és hatékony megoldásokat nyújtson a menekültek és más harmadik országbeli állampolgárok integrációjára. A projektről bővebb információt a www.karitasz.hu oldalon olvashatnak.

 

Borítókép: Kárpátaljai menekültek az esztergomi Boldog Ceferino Intézetben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

