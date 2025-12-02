Ukrajnából menekültek beilleszkedését segíti a Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica 107,57 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatással indította el a Katolikus Karitász Integrációs Központ támogató szolgáltatásai – Második ütem című projektet.

Kárpátaljai menekültek az esztergomi Boldog Ceferino Intézetben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A kezdeményezés célja, hogy a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára – köztük különösen az Ukrajnából érkezettek részére – lakhatási, munkaerőpiaci, szociális és integrációs támogatást nyújtson. A projekt a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz program keretében valósul meg.

A Katolikus Karitász 2025 november 1-jén kezdődött projektjének célja, hogy komplex szolgáltatáscsomagot nyújtson a Magyarországon tartózkodó, rászoruló harmadik országbeli állampolgároknak: ennek keretében a célcsoport lakhatásának és megélhetésének támogatása (legalább tíz család részére) biztosítja harminc főnek a magyar mint idegen nyelv oktatását, a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő tevékenységeket, az állampolgári és interkulturális kompetenciákat fejlesztő tevékenységek, valamint a pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás tevékenységek elsajátítását.

A projekt, amely legalább 140 fő támogatását tűzte ki célul, a budapesti Bartók Béla út 104. szám alatt található integrációs központban valósul meg, és 2026. áprilisig biztosít támogatást az érintetteknek.

A Katolikus Karitász a háború kitörése óta elkötelezetten segíti az Ukrajnából menekülőket, több mint 42 ezer embernek nyújtva különböző formájú támogatást.

A szervezet 2022-ben nyitotta meg integrációs központját, ahol eddig több mint háromezer család részesült megélhetési és lakhatási támogatásban, magyar nyelvoktatásban, egészségügyi szolgáltatásokban és közösségi programokban.

Az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló projekt célja, hogy fenntartható és hatékony megoldásokat nyújtson a menekültek és más harmadik országbeli állampolgárok integrációjára. A projektről bővebb információt a www.karitasz.hu oldalon olvashatnak.