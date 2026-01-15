Megtalálta a kiskaput a baloldal, a 444 is beszállt a kampányba

A 444 brutális hirdetésekbe kezdett a Facebookon, és az összes poszt, amire pénzzel vásárolnak lájkokat, kormányellenes – írja a Tűzfalcsoport. A blog szerint ezzel beszálltak az országgyűlési kampányba.

Az Európai Unió korábbi döntései nyomán a demokratikusan megválasztott politikai pártok számára gyakorlatilag ellehetetlenült a Facebookon történő politikai hirdetés, ám a külföldről finanszírozott médiatermékek zavartalanul élhetnek ugyanezzel az eszközzel. A szabályozás elvileg a választások tisztaságát szolgálná, a gyakorlatban azonban súlyosan torz helyzetet eredményezett, amelyben nem a választott politikai szereplők, hanem a politikai szereplőként működő médiumok jutottak előnyhöz.

Az Európai Bizottság is beszállt a kampányba (Fotó: AFP)

Ebben a közegben különösen figyelemre méltó a 444 tevékenysége az elmúlt időszakban. Az Európai Bizottság nyilvános adatbázisa szerint a lap kiadója, a Magyar Jeti Zrt. újabb

több mint 318 ezer eurós, azaz 120 millió forintot meghaladó támogatásban részesült a The Eastern FrontierInitiative nevű médiaprojekt részeként.

A program koordinátora maga a 444, amely korábban is részesült uniós forrásokból, és amelyhez a Lakmusz nevű tényellenőrző oldal is szorosan kapcsolódik, szintén jelentős támogatások kedvezményezettjeként.

A pénzek felhasználása a jelek szerint már el is kezdődött. A 444 aktív és intenzív Facebook-hirdetési kampányba kezdett, amelynek egyik legfeltűnőbb példája egy időjárással foglalkozó cikk volt. A hirdetésben azonban már nem pusztán a hidegről és a hóesésről esett szó, hanem arról az állításról, hogy a magyar állam teljes összeomlása garantált. A politikai üzenet eljutott több tízezer felhasználóhoz fizetett hirdetés formájában, egy olyan időszakban, amikor politikai pártok erre nem kaptak lehetőséget.

Ez a módszer nem elszigetelt jelenség, hanem egy tudatosan alkalmazott kommunikációs technika a Tűzfalcsoport szerint. Hétköznapi, látszólag semleges témákba csomagolt politikai állítások jelennek meg, amelyeket a közösségi platform algoritmusai fizetett eléréssel erősítenek fel.

Mindez úgy történik, hogy a tartalmat előállító szereplő továbbra is független sajtóként határozza meg önmagát, miközben a tevékenysége egyre inkább kampányjellegű.

Ha vetünk egy pillantást arra, hogy milyen cikkeket hirdet a 444, akkor egyértelművé válik, hogy ők pontosan milyen narratívát építenek. Mellékletben látható az idén januárban indított hirdetések listája. Az egyik hirdetés szövegében például az szerepel, hogy „az elmúlt évet 573,7 milliárd forintos mínusszal zárta a magyar állam”, egy másik a kórházi VIP-betegekről szól, mások politikai szereplőket vagy közéleti ügyeket érintenek.