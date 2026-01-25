závecz researchtisza pártdeák dánielzávecz tiborzáveczfidesz

A balos lapok ma is címlapon hozzák Závecz számait, aki 2022-ben egymillió Fidesz-szavazót nem vett észre

Most Závecz Tibor volt a soros, ma reggelre ő kutatta ki, hogy nagyon vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt. A manipulációs kerekasztal most is gőzerővel dolgozik, akár csak a 2022-es választások előtt. Deák Dániel felidézte: akkor a választás előtt pár nappal mérte azt Závecz, hogy 1,9 millióan fognak a Fideszre szavazni, a végeredmény több mint 3 millió voks lett a jobboldal listáján.

Békemenet, Magyar Péter közvéleménykutató Kurucz Árpád/Magyar Nemzet
„Mindig megdöbbenek rajta, hogy még mindig komolyan veszik egyesek az olyan közvélemény-kutatók »méréseit«, mint például a Závecz Research. Ma reggel is címlapon hozták több helyen, hogy a Závecz szerint 400 ezerrel több szavazója van a Tiszának, mint a Fidesznek” – írta közösségi oldalán Deák Dániel. 

A politológus felidézte, hogy ugyanez a Závecz Tibor 

a 2022-es választás előtt pár nappal azt „mérte”, hogy a Fidesznek 1,9 millió szavazója van, míg az ellenzéknek 1,7 millió, 

tehát, még kiélezett a helyzet.

Ehhez képest a választáson a Fidesz több mint 3 millió szavazatot kapott, míg az ellenzék 1,9 milliót.

„Ez azt jelenti, hogy most egy olyan kutatócégnek a méréseit kellene komolyan vennünk, amelyik 4 évvel ezelőtt nagyjából egymillió Fidesz-szavazót nem érzékelt a »mérései« során. Mindenesetre, ha most is nagyjából ekkorát téved, akkor a Fidesz jelenleg egy erős abszolút többségnél tart, az lehet az állás, amit például a legutóbbi Nézőpont-mérés mutatott” – jelezte Deák Dániel. 

Borítókép: Békemenet. Egymillió Fidesz-szavazót nem vett észre Závecz Tibor 2022-ben (Fotó: Kurucz Árpád)

