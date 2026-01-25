A balos lapok ma is címlapon hozzák Závecz számait, aki 2022-ben egymillió Fidesz-szavazót nem vett észre

„Mindig megdöbbenek rajta, hogy még mindig komolyan veszik egyesek az olyan közvélemény-kutatók »méréseit«, mint például a Závecz Research. Ma reggel is címlapon hozták több helyen, hogy a Závecz szerint 400 ezerrel több szavazója van a Tiszának, mint a Fidesznek” – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

A politológus felidézte, hogy ugyanez a Závecz Tibor

a 2022-es választás előtt pár nappal azt „mérte”, hogy a Fidesznek 1,9 millió szavazója van, míg az ellenzéknek 1,7 millió,

tehát, még kiélezett a helyzet.

Ehhez képest a választáson a Fidesz több mint 3 millió szavazatot kapott, míg az ellenzék 1,9 milliót.

„Ez azt jelenti, hogy most egy olyan kutatócégnek a méréseit kellene komolyan vennünk, amelyik 4 évvel ezelőtt nagyjából egymillió Fidesz-szavazót nem érzékelt a »mérései« során. Mindenesetre, ha most is nagyjából ekkorát téved, akkor a Fidesz jelenleg egy erős abszolút többségnél tart, az lehet az állás, amit például a legutóbbi Nézőpont-mérés mutatott” – jelezte Deák Dániel.

Borítókép: Békemenet. Egymillió Fidesz-szavazót nem vett észre Závecz Tibor 2022-ben (Fotó: Kurucz Árpád)