Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

A főpolgármester cserben hagyta a budapestieket

A budapesti Fidesz elnöke a jövőre nézve azt tanácsolta Karácsony Gergelynek, hogy télen készüljön arra, eshet a hó. Szentkirályi Alexandra köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a hó eltakarításában.

„Az elmúlt egy hétben láthattuk, hogy amikor a budapestiek igazán számítanak a főpolgármesterükre, az cserben hagyja őket” – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke ugyanakkor mindenkinek megköszönte, aki bármilyen formában részt vett a hó eltakarításában. 

Karácsony Gergelynek kijár egy hógolyó, és azt javasoljuk, a következő télre készülve gondoljon arra is: télen esik a hó!

 – zárta a gondolatait a politikus.

 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Forrás: Facebook)

 

