A főpolgármester cserben hagyta a budapestieket

„Az elmúlt egy hétben láthattuk, hogy amikor a budapestiek igazán számítanak a főpolgármesterükre, az cserben hagyja őket” – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke ugyanakkor mindenkinek megköszönte, aki bármilyen formában részt vett a hó eltakarításában.

Karácsony Gergelynek kijár egy hógolyó, és azt javasoljuk, a következő télre készülve gondoljon arra is: télen esik a hó!

– zárta a gondolatait a politikus.