A honvédség a kiválókat elküldte a világ legjobbjai közé: ők a magyar Maverickek + fotó

Átvette oklevelét az az öt fiatal helikopter- és vadászpilóta, akik az Egyesült Államokban kaptak kiképzést – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: „A Magyar Honvédség a kiválókat a világ legjobbjai közé küldi – és megerősödve várjuk haza őket, hogy itthon, magyar felségjel alatt kamatozzon a csúcstudás.”

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 12:51
Fotó: pinter_akos
„A magyar Maverickek!” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter fotón bemutatta az öt fiatal magyar pilótát, akik a világ legkeményebb katonai repülőképzésein edződtek. Decemberben tértek haza az Amerikai Egyesült Államokból, ahol pilótaképzésen vettek részt. A tárcavezető hangsúlyozta, ők az Egyesült Államok élvonalában, a US Army helikopteres és a US Air Force vadászpilóta-képzésen, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) szerezték meg a tudásukat, és január 14-én vehették át az oklevelüket és a végzettségüket igazoló jelvényüket. 

Az öt fiatal helikopter- és vadászpilóta, valamint Lippai dandártábornok, Apáti Zoltán dandártábornok és Szücs Péter ezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka. Forrás: Honvédelem.hu

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott, ez azért fontos, mert így van aki őrizze az égboltot, van utánpótlás. „A Magyar Honvédség a kiválókat a világ legjobbjai közé küldi – és megerősödve várjuk haza őket, hogy itthon, magyar felségjel alatt kamatozzon a csúcstudás. Magyarország légtérvédelme a legjobb kezekben van” – jelentette ki a miniszter.

A Honvédelem.hu azt írta, három helikopter- és két vadászpilóta kapta meg az oklevelét és a végzettségét igazoló jelvényét: Toldi Áron és Donáth Ádám hallgató zászlós arany jelvényt vett át, míg Gubucz István Bence, Papp Richárd Imre és Takács Máté Attila hallgató zászlósoknak ezüst jelvényt adott át Lippai Péter dandártábornok, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar megbízott dékánja, Apáti Zoltán dandártábornok, a Honvéd Vezérkar összekötő iroda főnöke és Szücs Péter ezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka.

 

 

 

