Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

fegyvermagyarországi terjeszkedésdrón

Magyar fegyverközpontból láthatják el Európát drónokkal

Magyar–izraeli megállapodás nyomán egy hazai fegyvergyártó központ jöhet létre, amely izraeli technológiára építve az európai piacokat szolgálná ki, gyártási és logisztikai bázisként is működve.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 7:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarországon izraeli fegyverközpont létrehozása körvonalazódik a két ország védelmi ipari együttműködésének új szakaszában. Az izraeli tárgyalásokon Jászai Gellért, a 4iG elnöke, valamint a magyar kormány képviseletében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vett részt. A megbeszélések fő üzenete: a hazai központból szolgálhatnák ki az európai piacokat az izraeli védelmi kapacitások – adta hírül a Világgazdaság

DNIPRO REGION, UKRAINE - MAY 21: A view of a Vampire and Kamikaze BC drone used by the 59th Brigade during tests before deployment to the frontline in Dnipro, Ukraine on May 21, 2025. Jose Colon / Anadolu (Photo by JOSE COLON / Anadolu via AFP)
Egy kamikaze drón. Fotó: AFP

A védelmi minisztériumi egyeztetések után a delegáció ellátogatott az Aeronautics Group üzemébe, ahol áttekintették a tervezett magyarországi fegyverközpont technológiai és gyártási lehetőségeit. 

A központból az európai piacokat kamikaze és felderítő drónokkal látnák el.

A hazai fegyverközpont létrehozása egyszerre szolgál iparfejlesztési és stratégiai célokat. Gyártási, logisztikai és technológiai bázisként erősítheti Magyarország pozícióját az európai védelmi ellátási láncokban, miközben az izraeli szaktudás helyben hasznosulhat.

Jászai Gellért kiemelte: Izrael Magyarország stratégiai partnere, és az együttműködés elmélyítése az innovációra, a biztonságra és a hosszú távú gazdasági növekedésre épül. 

Ennek egyik legkézzelfoghatóbb eredménye lehet a Magyarországon létrejövő izraeli fegyverközpont.

Mint azt korábban megírtuk, a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandárja erre kijelölt katonáit az izraeli UVision cég által gyártott HERO–400-as fegyverrendszer kezelésére képzik ki. A cirkáló drónok teljes bevethetősége várhatóan az év elejére lesz elérhető.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.