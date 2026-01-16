Magyar fegyverközpontból láthatják el Európát drónokkal

Magyarországon izraeli fegyverközpont létrehozása körvonalazódik a két ország védelmi ipari együttműködésének új szakaszában. Az izraeli tárgyalásokon Jászai Gellért, a 4iG elnöke, valamint a magyar kormány képviseletében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vett részt. A megbeszélések fő üzenete: a hazai központból szolgálhatnák ki az európai piacokat az izraeli védelmi kapacitások – adta hírül a Világgazdaság.

A védelmi minisztériumi egyeztetések után a delegáció ellátogatott az Aeronautics Group üzemébe, ahol áttekintették a tervezett magyarországi fegyverközpont technológiai és gyártási lehetőségeit.

A központból az európai piacokat kamikaze és felderítő drónokkal látnák el.

A hazai fegyverközpont létrehozása egyszerre szolgál iparfejlesztési és stratégiai célokat. Gyártási, logisztikai és technológiai bázisként erősítheti Magyarország pozícióját az európai védelmi ellátási láncokban, miközben az izraeli szaktudás helyben hasznosulhat.

Jászai Gellért kiemelte: Izrael Magyarország stratégiai partnere, és az együttműködés elmélyítése az innovációra, a biztonságra és a hosszú távú gazdasági növekedésre épül.

Ennek egyik legkézzelfoghatóbb eredménye lehet a Magyarországon létrejövő izraeli fegyverközpont.

Mint azt korábban megírtuk, a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandárja erre kijelölt katonáit az izraeli UVision cég által gyártott HERO–400-as fegyverrendszer kezelésére képzik ki. A cirkáló drónok teljes bevethetősége várhatóan az év elejére lesz elérhető.

