Oroszországnak új drónja van. A fejlesztést végző Geron vállalat vezérigazgatója, Vlagyimir Tabunov a TASZSZ orosz hírügynökségnek elmondta: a Predator akár 15 kilométeres magasságba is fel tud emelkedni, így rendkívül széles megfigyelési és műveleti területet képes lefedni. A drón maximális sebessége eléri az 550 kilométer per órát, hatótávolsága pedig akár 12 ezer kilométer is lehet, ami kontinenseken átívelő bevetéseket is lehetővé tesz.
Oroszország új szuperdrónt állít hadrendbe, most óriási bajban az ukránok
Oroszország egy olyan, nagy magasságban bevethető, többcélú pilóta nélküli repülőeszköz fejlesztésén dolgozik, amely alapjaiban alakíthatja át a katonai felderítést és a modern hadviselést. A Predator névre keresztelt új orosz drón a sztratoszféra alsó rétegeiben is képes üzemelni, és egyes feladatokban akár a műholdas és a földi megfigyelőrendszereket is kiválthatja.
A rendszer egyik legfontosabb jellemzője a 500 kilogrammos hasznos teherbírás, amely lehetővé teszi különféle szenzorok, kommunikációs eszközök vagy akár katonai felszerelések hordozását. A Predator emellett függőleges fel- és leszállásra is képes, valamint lebegő üzemmóddal rendelkezik, ami jelentősen növeli taktikai rugalmasságát, írja az Origo.
A drón különleges monowing, azaz egyetlen szárnyas kialakítást kapott, amely a tervezők szerint javítja a repülési sebességet, a teherbírást és a lopakodó képességet is. A fedélzeten mesterséges intelligencia működik, valamint egy 3D-s pásztázó rendszer, amely fejlett felderítési és adatgyűjtési lehetőségeket biztosít.
Oroszország nagy figyelmet fordít a pilóta nélküli eszközök fejlesztésére
A Predator nem kizárólag katonai célokra készül. A fejlesztők szerint a platform kereskedelmi és tudományos feladatokra is bevethető, például nagy területek megfigyelésére, meteorológiai kutatásokra vagy kommunikációs reléállomásként.
Tabunov hangsúlyozta: a drón fejlesztése olyan technológiai megoldásokat alkalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a közeli világűr kutatásához is. A Predator így nemcsak a hadviselésben, hanem a tudományos és technológiai fejlődésben is új távlatokat nyithat Oroszország számára.
