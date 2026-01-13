Oroszország új szuperdrónt állít hadrendbe, most óriási bajban az ukránok

Oroszországnak új drónja van. A fejlesztést végző Geron vállalat vezérigazgatója, Vlagyimir Tabunov a TASZSZ orosz hírügynökségnek elmondta: a Predator akár 15 kilométeres magasságba is fel tud emelkedni, így rendkívül széles megfigyelési és műveleti területet képes lefedni. A drón maximális sebessége eléri az 550 kilométer per órát, hatótávolsága pedig akár 12 ezer kilométer is lehet, ami kontinenseken átívelő bevetéseket is lehetővé tesz.

Az új orosz Predator drón (Fotó: TASZSZ)