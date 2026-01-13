Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

Oroszország új szuperdrónt állít hadrendbe, most óriási bajban az ukránok

Oroszország egy olyan, nagy magasságban bevethető, többcélú pilóta nélküli repülőeszköz fejlesztésén dolgozik, amely alapjaiban alakíthatja át a katonai felderítést és a modern hadviselést. A Predator névre keresztelt új orosz drón a sztratoszféra alsó rétegeiben is képes üzemelni, és egyes feladatokban akár a műholdas és a földi megfigyelőrendszereket is kiválthatja.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Oroszországnak új drónja van. A fejlesztést végző Geron vállalat vezérigazgatója, Vlagyimir Tabunov a TASZSZ orosz hírügynökségnek elmondta: a Predator akár 15 kilométeres magasságba is fel tud emelkedni, így rendkívül széles megfigyelési és műveleti területet képes lefedni. A drón maximális sebessége eléri az 550 kilométer per órát, hatótávolsága pedig akár 12 ezer kilométer is lehet, ami kontinenseken átívelő bevetéseket is lehetővé tesz.

Az új orosz Predator drón (Fotó: TASZSZ)

A rendszer egyik legfontosabb jellemzője a 500 kilogrammos hasznos teherbírás, amely lehetővé teszi különféle szenzorok, kommunikációs eszközök vagy akár katonai felszerelések hordozását. A Predator emellett függőleges fel- és leszállásra is képes, valamint lebegő üzemmóddal rendelkezik, ami jelentősen növeli taktikai rugalmasságát, írja az Origo.

A drón különleges monowing, azaz egyetlen szárnyas kialakítást kapott, amely a tervezők szerint javítja a repülési sebességet, a teherbírást és a lopakodó képességet is. A fedélzeten mesterséges intelligencia működik, valamint egy 3D-s pásztázó rendszer, amely fejlett felderítési és adatgyűjtési lehetőségeket biztosít.

Oroszország nagy figyelmet fordít a pilóta nélküli eszközök fejlesztésére

A Predator nem kizárólag katonai célokra készül. A fejlesztők szerint a platform kereskedelmi és tudományos feladatokra is bevethető, például nagy területek megfigyelésére, meteorológiai kutatásokra vagy kommunikációs reléállomásként.

Tabunov hangsúlyozta: a drón fejlesztése olyan technológiai megoldásokat alkalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a közeli világűr kutatásához is. A Predator így nemcsak a hadviselésben, hanem a tudományos és technológiai fejlődésben is új távlatokat nyithat Oroszország számára.

