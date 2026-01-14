műthetetlen agydaganatamerikagyógyszer

A műthetetlen agydaganattal küzdő zalai kislánynak csak egy gyógyszer segíthet

A kilencéves zalaegerszegi kislány, Natasa rendkívül agresszív és műthetetlen agydaganattal küzd. Közösségi összefogással sikerült megvásárolni neki az első háromhavi gyógyszert, amit egyelőre csak Amerikában engedélyeztek, és karácsonykor meg is kaphatta az első adagot belőle. A család most a hazai finanszírozás elbírálására vár, mert ez az egyetlen, hatékony szer erre a betegségre.

Magyar Nemzet
Forrás: zaol.hu2026. 01. 14. 16:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A műthetetlen agydaganattal küzdő Natasa szívszorító történetét először a Zaol.hu osztotta meg, mert a kislány édesanyja kizárólag nekik nyilatkozott. A lap ismét megkereste a családot, hogy elmondják, mi történt velük azóta. 

műthetetlen agydaganat
Műthetetlen agydaganattal küzd a kilencéves Natasa. A szívszorító felvétel az első adag gyógyszer bevétele után készült. Fotó: Mogyorósi Mónika/Olvasó

Az édesanya elmondta, a Modeyso (más néven ONC201/dordaviprone) nevű gyógyszert, amelyet Amerikában nemrég engedélyezték kifejezetten erre a betegségtípusra, de Európában és Magyarországon még nincs törzskönyvezve, a férje hozta haza Luxemburgból, és másnap már be is adták neki a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban. A szülők azóta minden csütörtökön reggel étkezés előtt egy órával beadják neki, immáron otthon.

Natasa nagyjából egy hónapja elveszítette a beszédképességét, de az eddig megkapott három adag gyógyszer hatására az állapota stabil, további romlást nem tapasztalnak, sőt vannak reménykeltő, javulást előrevetítő jelek is, mint a nyak mozgatása, és a régen mozgásképtelen jobb oldali végtagjait is mozgatja.

műthetetlen agydaganat
A gyógyszer, ami karácsonyi csodaként érkezett Natasának (Fotó: Mogyorósi Mónika/Olvasó)

A gyógyszer roncsolja, építi le a daganatot, de nem egyik napról a másikra hat, a szakirodalom szerint négy–nyolc hét alatt érzékelhető javulás. Egyhavi adag 20 millió forintba kerül, és közösségi összefogás segítségével az első háromhavi gyógyszer árát sikerült összegyűjteni, amiért a család nagyon hálás. Jelenleg a Batthyány-Strattmann Alapítványhoz (BSLA) benyújtott finanszírozási kérelem pozitív bírálatára várnak, ami megoldaná a költségeket hosszú távon. 

A Remény Alapítványon keresztül lehet támogatni a családot, amely a teljes befolyt összeget Natasa gyógyszerére fordítja. Aki segítene, itt megteheti: 

  • Remény Alapítvány (közhasznú alapítvány) számlaszám: 11993001-02325172-10000001
  • Közlemény: Natasa 1031

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: A szülők, Gábor és Mónika pozitív életszemléletükkel is támogatják kislányukat, Natasát a gyógyulásban (Fotó: Mogyorósi Mónika/Olvasó)


További játékainkhoz kattintson ide!



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmensáros lászló

Mensáros László üzen

Bayer Zsolt avatarja

A proli ravasz. Nem hisz neked, bizalmatlan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu