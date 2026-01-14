ónos esőidőjárás-jelentésesőhószállingózás

Ónos eső, eső, szitálás, hószállingózás – tulajdonképpen bármit bedobhat holnap az időjárás

Napsütést valószínűleg nem.

2026. 01. 14.
illusztráció Fotó: Branstetter Sándor Forrás: MTVA
Borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk, akár zúzmarával, délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Ónos szitálás, szitálás, északkeleten hószállingózás bármikor előfordulhat.

Szerdán az esti órákban az északkeleti határ közelében gyenge ónos eső, havazás nem zárható ki.

Csütörtökön késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék: az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros térségében ónos eső, máshol eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de délnyugaton a délies szél olykor megélénkülhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –7 és 0 Celsius-fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában –2 és +2 Celsius-fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 Celsius-fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.

 

