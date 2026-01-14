Ónos eső, eső, szitálás, hószállingózás – tulajdonképpen bármit bedobhat holnap az időjárás

Csütörtökön késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék: az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros térségében ónos eső, máshol eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de délnyugaton a délies szél olykor megélénkülhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –7 és 0 Celsius-fok között alakul.