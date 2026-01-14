Borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk, akár zúzmarával, délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Ónos eső, eső, szitálás, hószállingózás – tulajdonképpen bármit bedobhat holnap az időjárás
Napsütést valószínűleg nem.
Ónos szitálás, szitálás, északkeleten hószállingózás bármikor előfordulhat.
Szerdán az esti órákban az északkeleti határ közelében gyenge ónos eső, havazás nem zárható ki.
További Belföld híreink
Csütörtökön késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék: az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros térségében ónos eső, máshol eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de délnyugaton a délies szél olykor megélénkülhet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –7 és 0 Celsius-fok között alakul.
További Belföld híreink
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában –2 és +2 Celsius-fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 Celsius-fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az interneten hirdette a barátnőjét a kitartott karcagi férfi, aztán jött a nagy fordulat
Hihetetlen történet.
Leleplezések futószalagon – a Zebra Digitális Polgári Kör sikertörténete
A patrióta oldal digitális térfoglalásának zászlóshajóivá vált közösségek rövid idő alatt új erőviszonyokat teremtettek az online közéletben. A legnagyobb tematikus DPK-nak, a Zebrának már több mint 20 ezer tagja van.
A műthetetlen agydaganattal küzdő zalai kislánynak csak egy gyógyszer segíthet
A kezelést elkezdték, de szükség lenne a hazai finanszírozásra.
Átlépte a járványküszöböt a légúti megbetegedések száma, részleges látogatási tilalom jön az oktatókórházban
Akinek ott van dolga, vigyen maszkot magával.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az interneten hirdette a barátnőjét a kitartott karcagi férfi, aztán jött a nagy fordulat
Hihetetlen történet.
Leleplezések futószalagon – a Zebra Digitális Polgári Kör sikertörténete
A patrióta oldal digitális térfoglalásának zászlóshajóivá vált közösségek rövid idő alatt új erőviszonyokat teremtettek az online közéletben. A legnagyobb tematikus DPK-nak, a Zebrának már több mint 20 ezer tagja van.
A műthetetlen agydaganattal küzdő zalai kislánynak csak egy gyógyszer segíthet
A kezelést elkezdték, de szükség lenne a hazai finanszírozásra.
Átlépte a járványküszöböt a légúti megbetegedések száma, részleges látogatási tilalom jön az oktatókórházban
Akinek ott van dolga, vigyen maszkot magával.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!