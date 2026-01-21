Ankét Feróval – Meddig erőltetik még? Kamuzás és függetlenség +videó

Nem bír magával Magyar Péter, aki már azt vizionálja, hogy akár a kitelepülő standjaiba, a pultokba is belehajthatnak, hogy megfélemlítsék az ott dolgozó hölgyeket. Olyan fojtogatásokról és támadásokról beszél, amelynek valóságtartalmát még az általa megnevezett érintettek is tagadják. Gondoljunk csak a legutóbb Rádon történtekre. Dívány- és foteljanicsároknak nevezi a fideszeseket, miközben még történelemből is próbálja kioktatni azokat, akik nem őt támogatják. Az Ankét Feróban című podcast műsorunkban mindezek mellett a háborúról és az ivásról is szó volt. Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztő kérdezte Nagy Feró zenészt.

– Magyar Pétert nem az érdekli, hogy valami igaz vagy nem, hanem az, ami az ő érdekében áll, mi az, amit a tiszások elhisznek – fogalmazott Nagy Feró. Hozzátette, borzasztó, hogy a Tisza-vezér hazugságait a rajongói elhiszik. Feró továbbra sem érti, hogy itt már mindent fel lehet pattintani a világhálóra attól függetlenül, hogy igaz vagy nem igaz. Kiemelte azt is, hogy a Tisza-vezér a magyar nőket és anyákat védi, miközben ő már levizsgázott ebben az ügyben, amikor a volt feleségét, Varga Juditot és korábbi barátnőjét is bántalmazta és félelemben tartotta.

Az adásban szóba került Kallas kijelentése, hogy a háború és a világ helyzete jó okot ad arra, hogy elkezdjünk inni. Kivesézték azt a nyugati üzenetet is, hogy háborúzni kell az oroszokkal. Feró bevallotta, ő sokszor elcsodálkozik azon, milyen hatalom áll Ursula von der Leyen mögött, hogy ilyen blődségeket beszél, mert erre nem lehet mást mondani.

Ebből a témából Kéri László sem maradt ki, aki szintén elmondta, hogy a magyarok nem maradhatnak ki a háborúból, és ezt Magyar Péternek is meg kell fogalmaznia.

Ha kíváncsiak arra, Mérő Vera írása és mondandója miként került bele adásunkba, az Ankét Feróval című műsorunkból ez is részletesen kiderül.