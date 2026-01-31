Minden előzmény nélkül halálra szurkálta édesapját egy férfi, vádat emeltek az apagyilkos ellen

Előzmények nélkül fordult gyilkos erőszakba egy korábban rendezett apa-fia kapcsolat. Az apagyilkos 2024 áprilisában több késszúrással ölte meg édesapját egy Szentendre közelében fekvő településen. Az Origo számolt be a megrázó családi dráma részleteiről.

Megmagyarázhatatlan az apagyilkos indulata – képünk illusztráció (Fotó: iStockphoto)

Késsel támadt az apagyilkos

A Pest Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a vádlott 18 éves kora óta az édesapjával élt együtt. A férfi nem dolgozott, megélhetését az apja biztosította. Kapcsolatuk szeretetteljes volt, korábbi konfliktusokra utaló jel nem merült fel. 2024 áprilisában a sértett születésnapját baráti társaságban ünnepelték.

Másnap reggel a vádlott felébredt, magához vett egy 15 centiméter pengehosszúságú kést, majd a lakás nappalijába ment.

Az ott tartózkodó édesapját több mint tíz alkalommal nyakon és mellkason szúrta.

A támadás után a férfi maga hívta a segélyhívót, és közölte, hogy megszurkálta az apját, segítséget kért. A súlyosan sérült férfit kórházba szállították, azonban az életét már nem tudták megmenteni. A sértett a szállítást követően elhunyt.

Letöltendő szabadságvesztést indítványoznak

Az ügyészség a történteket emberölés bűntettének minősítette. A vádhatóság a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás, valamint az elkövetéshez használt kés elkobzásának kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt.