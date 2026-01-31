apagyilkoskéselésindulattámadásügyészségbörtön

Minden előzmény nélkül halálra szurkálta édesapját egy férfi, vádat emeltek az apagyilkos ellen

Felfoghatatlan családi tragédia történt egy Szentendre közeli településen, ahol egy férfi saját édesapját ölte meg. Az apagyilkos több késszúrással végzett a férfival, az ügyben most vádat emeltek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 20:41
Hosszú időre rácsok mögé kerül az apagyilkos Illusztráció (Guy Hurst/Pexels)
Előzmények nélkül fordult gyilkos erőszakba egy korábban rendezett apa-fia kapcsolat. Az apagyilkos 2024 áprilisában több késszúrással ölte meg édesapját egy Szentendre közelében fekvő településen. Az Origo számolt be a megrázó családi dráma részleteiről.

apagyilkos
Megmagyarázhatatlan az apagyilkos indulata – képünk illusztráció (Fotó: iStockphoto)

 

Késsel támadt az apagyilkos

A Pest Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a vádlott 18 éves kora óta az édesapjával élt együtt. A férfi nem dolgozott, megélhetését az apja biztosította. Kapcsolatuk szeretetteljes volt, korábbi konfliktusokra utaló jel nem merült fel. 2024 áprilisában a sértett születésnapját baráti társaságban ünnepelték.

Másnap reggel a vádlott felébredt, magához vett egy 15 centiméter pengehosszúságú kést, majd a lakás nappalijába ment.

Az ott tartózkodó édesapját több mint tíz alkalommal nyakon és mellkason szúrta.

A támadás után a férfi maga hívta a segélyhívót, és közölte, hogy megszurkálta az apját, segítséget kért. A súlyosan sérült férfit kórházba szállították, azonban az életét már nem tudták megmenteni. A sértett a szállítást követően elhunyt.

 

Letöltendő szabadságvesztést indítványoznak

Az ügyészség a történteket emberölés bűntettének minősítette. A vádhatóság a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás, valamint az elkövetéshez használt kés elkobzásának kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt.

Borítókép: Illusztráció (Pexels/Guy Hurst)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

