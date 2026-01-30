Az egyik banknál még az Otthon start kamata is csökkent

Fokozódik a bankok közötti verseny az otthon startos fiatalokért: az egyik nagy bankban már 2,8 százalék az új kamat, és érkeznek a további kedvezmények is – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós bejegyzésében jelezte, hogy az alacsonyabb kamattal akár másfél millió forinttal több maradhat a fiatalok zsebében egy 25 éves szerződés esetén. Közlése szerint

tavaly ősszel már számítani lehetett arra, hogy 2026-ban a verseny tovább fokozódik majd a bankok között az otthon startos fiatalokért, ezzel összhangban pedig az egyik pénzintézetnél már a 2,8 százalék az új 3 és érkeznek a további kedvezmények is

– írta. Szerinte tavasszal új verseny bontakozhat ki a bankok között, hiszen sok fiatal a következő hónapokban fog szerződést kötni az újonnan induló lakásfejlesztések valamelyikére, „Sok tízezer közszférában dolgozó fiatal pedig az egymillió forintos otthontámogatást felhasználhatja majd, a fegyveres szerveknél szolgálók pedig a hathavi fegyverpénzt is beforgathatják lakásvásárlásra” – emelte ki.

Jó okuk lesz tehát a bankoknak, hogy további kedvezményeket adjanak, indulhat a kamatvágás! 2026 az első lakásvásárlók és a fiatalok éve lesz!

– írta bejegyzésében a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)