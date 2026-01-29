balogh lászlóotthon startingatlan. comotp jelzálogbank

Furcsa kettőség a budapesti újlakások piacán, itt vannak az okok

Egyfajta kettősség figyelhető meg jelenleg a budapesti újlakás-piacon, egyszerre találkozni 1,7 és 1,2 millió forintos négyzetméterárakkal. A képet tovább árnyalhatja, hogy több, Otthon starttal megvehető új lakás is inkább csak tavasztól kerülhet be a kínálatba, és a vevők is ezekre várnak.

M. Orbán András
2026. 01. 29. 5:34
Fotó: Székelyhidi Balázs
Az Otthon starttal megvehető lakások kínálata jelenleg még csekély Budapesten, miközben megérkezett az 1,7 millió forintos négyzetméterár is – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.Kifejtette, jelenleg a XV. kerületben van két olyan nagyobb projekt, ahol a négyzetmérerárak középértéke 1,2-1,3 millió forint, míg a drágább négyzetméterárú lakások inkább nagyobb projekteken belüli és prémium kategóriás ingatlanok. Azaz a budapesti újlakás-piacon megjelent egyfajta kétosztatúság.

lakás, Debrecen, 2025. szeptember 1.Eladó lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.MTI/Czeglédi Zsolt
Jelenleg két olyan fejlesztés van a XV. kerületben, ahol vehetők újépítésű lakások Otthon starttal, a kínálat bővülhet
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ez a lokációra is igaz, a XV. kerület igencsak külvárosnak számít, ennek megfelelő négyzetméterárakkal, míg a drágábban kínált ingatlanok belvárosi vagy belvárosközeli fejlesztések részei, nem feltétlenül az Otthon startos célközönségé.

Ám ez a kétosztatúság is összeér valahol, pontosabban jóval több az összefüggés, mint elsőre látszik. A szakértő ugyanis rámutatott, az Otthon startos négyzetméterárak összeérnek a használt lakások árával, mai az utóbbiak eladóit készteti felülvizsgálatra, hiszen közel azonos négyzetméteráron új lakások épülnek akár ugyanabban a kerületben.

A lakás komoly befektetés, kell a biztonság

Ezen kívül a prémium lokációkban (ilyen népszerűnek számító helyszínek a XI. és XIII. kerület) szintén meg fognak jelenni Otthon starttal megvehető lakások a kínálatban. Főleg a legalább 250 lakásos fejlesztések között, hiszen ha ilyen otthonokat is kínálnak a fejlesztők, akkor a beruházás kiemelt státuszt kap. A jövő idő pedig azért, mert a társasházi építményi jog tavasztól jelenik meg. Ez a vevők részéről mindenképp kivárást eredményez, de adminisztratív és banki oldalról az eladói oldalnak is fel kell készülnie.

A társasházi építményi jog lényege, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne. Ez bármely újlakás-vásárlónak könnyebbség lenne, aki hitelt is venne fel az ingatlan megvételéhez – Balogh László ennek kapcsán korábban arról beszélt, pénzintézetek a biztos hátterű vagy minimális kockázatú projektek esetében nyújtanak hitelt, ami vevői szempontból bizalomépítő lehet.

Ami a lakások darabszámát illeti, az OTP Jelzálogbank tudomása szerint

  •  2026-ban 9100, 
  • 2027-re további 7900 lakást adhatnak át, 
  • ráadásul igen gyakori, hogy az értékesítést csak az építkezés előre haladott fázisában kezdik meg, azaz a publikusan hirdetetteknél több helyszínen zajlik most is a kivitelezés, a lakások viszont csak az év előre haladtával kerülnek piacra. A társasházi építményi jog pedig pont emiatt formálja a képet. Amint bevezetik, lényegében a tervezőasztalról lehet lakást venni, ami eladóknak és vevőknek is előnyös helyzetet teremthet. Ez ugyancsak Balogh László szavait támasztja alá, hamarosan növekszik majd tehát az Otthon startos újlakás-kínálat.

Az ingatlan.com szakértőjének korábbi szavai szerint ráadásul a lakáspiac súlypontja a használt ingatlanok irányából az új építésűek felé tolódhat el. Ez pedig az eladó használt lakások és házak kínálatának bővülésével és a korábban látott tempós áremelkedés mérséklődésével járhat az idei évben.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

