Furcsa kettőség a budapesti újlakások piacán, itt vannak az okok

Az Otthon starttal megvehető lakások kínálata jelenleg még csekély Budapesten, miközben megérkezett az 1,7 millió forintos négyzetméterár is – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.Kifejtette, jelenleg a XV. kerületben van két olyan nagyobb projekt, ahol a négyzetmérerárak középértéke 1,2-1,3 millió forint, míg a drágább négyzetméterárú lakások inkább nagyobb projekteken belüli és prémium kategóriás ingatlanok. Azaz a budapesti újlakás-piacon megjelent egyfajta kétosztatúság.

Jelenleg két olyan fejlesztés van a XV. kerületben, ahol vehetők újépítésű lakások Otthon starttal, a kínálat bővülhet

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ez a lokációra is igaz, a XV. kerület igencsak külvárosnak számít, ennek megfelelő négyzetméterárakkal, míg a drágábban kínált ingatlanok belvárosi vagy belvárosközeli fejlesztések részei, nem feltétlenül az Otthon startos célközönségé.

Ám ez a kétosztatúság is összeér valahol, pontosabban jóval több az összefüggés, mint elsőre látszik. A szakértő ugyanis rámutatott, az Otthon startos négyzetméterárak összeérnek a használt lakások árával, mai az utóbbiak eladóit készteti felülvizsgálatra, hiszen közel azonos négyzetméteráron új lakások épülnek akár ugyanabban a kerületben.

A lakás komoly befektetés, kell a biztonság

Ezen kívül a prémium lokációkban (ilyen népszerűnek számító helyszínek a XI. és XIII. kerület) szintén meg fognak jelenni Otthon starttal megvehető lakások a kínálatban. Főleg a legalább 250 lakásos fejlesztések között, hiszen ha ilyen otthonokat is kínálnak a fejlesztők, akkor a beruházás kiemelt státuszt kap. A jövő idő pedig azért, mert a társasházi építményi jog tavasztól jelenik meg. Ez a vevők részéről mindenképp kivárást eredményez, de adminisztratív és banki oldalról az eladói oldalnak is fel kell készülnie.

A társasházi építményi jog lényege, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne. Ez bármely újlakás-vásárlónak könnyebbség lenne, aki hitelt is venne fel az ingatlan megvételéhez – Balogh László ennek kapcsán korábban arról beszélt, pénzintézetek a biztos hátterű vagy minimális kockázatú projektek esetében nyújtanak hitelt, ami vevői szempontból bizalomépítő lehet.