Rianás miatt életveszélyessé vált egyes helyeken a Balaton jege, mutatjuk, mi történik, ha valaki beszakad

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy megrázó videón mutatta be, mi történik akkor, ha valaki a Balaton jegén egy rianásnál beszakad – írta meg a SONLINE. A felvétel kendőzetlenül, szinte sokkoló módon érzékelteti a veszélyt: a mínusz 7 fokos levegőben, 0 Celsius-fokos vízben másodpercek alatt életveszélyessé válik a helyzet.

A videó a lap szerint ijesztően valóságos – jól megmutatja, milyen gyorsan fogy el az erő, mennyire nehéz visszajutni a jégre, és miért lehet végzetes egyetlen rossz döntés is. Kifejezetten felkavaró tartalom, amit figyelmeztetésnek szántak mindenkinek, aki befagyott tavakra merészkedik.

A lakókat nem érdekelte a tiltás

A Balaton befagyott jegére merészkedtek sokan Siófok térségében is annak ellenére, hogy a partszakaszon rianás történt, és a helyszínen kihelyezett táblák egyértelműen tiltják a jégre lépést – hívta fel a figyelmet a Siófoki Élet Facebook-oldal.

Mint írják, part közelében elhelyezett figyelmeztetések szerint a jégfelület nem stabil, a jégre lépni veszélyes és tilos, ennek ellenére a közzétett felvételeken jól látható, hogy számos ember tartózkodik a jégen, sokan a parttól jelentős távolságra is. A téli látványosság ellenére a Balaton jege ilyenkor különösen kiszámíthatatlan:

a rianás következtében a jég megrepedhet, elmozdulhat, vastagsága pedig területenként jelentősen eltérhet.

A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a figyelmeztetéseket, és ne lépjenek a Balaton jegére mindaddig, amíg azt hivatalosan nem nyilvánítják biztonságosnak. Azt írják, a jég most nem játék: a tiltás figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat.

Rianást próbált átugrani, majd a vízbe esett

Lengyel Róbert, Siófok polgármestere Facebook-bejegyzésben reagált azokra a kritikákra, amelyek szerint az önkormányzatnak korcsolyapályát és mentőszemélyzetet kellett volna biztosítania a Balaton jegén.

A városvezető hangsúlyozta:

egyetlen parti önkormányzatnak sincs jogszabályi felhatalmazása arra, hogy a Balaton jegén kijelölt korcsolyázóhelyet alakítson ki, a jégre pedig mindenki saját felelősségére lép.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a parton, a nagystrandon biztonságos műjégpálya áll rendelkezésre. Lengyel Róbert kitért egy közelmúltbeli esetre is:

a vízirendészet szerint nem beszakadt a jég, hanem egy rianást próbált átugrani valaki a nagy móló közelében, és így esett a vízbe.

Emellett olyanokat is vissza kellett fordítani, akik a befagyott tavon a túlpartra indultak volna, miközben a tó közepén több helyen szabad vízfelület volt. A polgármester arra kért mindenkit, hogy tartsák be a figyelmeztetéseket, és kerüljék a rianásokat, mert a Balaton jege jelenleg kiszámíthatatlan és veszélyes, főleg most, hogy enyhülés érkezett a térségbe is.