Brutális munkahelyi baleset: raklapok zuhantak egy nőre Cegléden

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség egy targoncavezetőként dolgozó férfi ellen, aki nem tett eleget a munkaszabályzatnak, és ezzel szörnyű munkahelyi balesetet okozott – írta az Origo.

Baleset történt egy albertirsai raktárban. Forrás: Ceglédi Járási Ügyészség

A hanyagsága okozta a balesetet

A vádirat szerint a férfi 2021 márciusában egy albertirsai cégnél dolgozott, ahol feladata a raktárban tárolt nyersanyagok mozgatása volt. A baleset idején egy betanított munkásként foglalkoztatott nő takarítási munkát végzett azon a területen, ahol a targoncavezető kukoricával megrakott raklapokat szállított.

A férfi a raklapokat nem megfelelő módon emelte meg, az emelővillát a raklap rövidebb, merevítő nélküli oldalához illesztette, ezért a rakomány instabillá vált. Emellett nem adott hangjelzést, és nem ellenőrizte, hogy tartózkodik-e más a munkaterületen.

A raklapok felborultak, és a közelben tartózkodó nő lábára zuhantak, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség álláspontja szerint a baleset elkerülhető lett volna a munkavédelmi szabályok betartásával. A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság dönt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)