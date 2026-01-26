gyermekcsongrád - csanád vármegyei főügyészségbeindított láncfűrész

Beindított láncfűrésszel követelte a csecsemőt az apa

Az ittasan randalírozó férfit csak a rendőrök tudták megállítani és letartóztatni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 26. 10:17
Láncfűrésszel fenyegetőzve próbálta közös gyereküket elvinni különélő párjától egy férfi, a gyanúsítottat letartóztatták – tudatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn.

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a férfi csütörtökön, ittas állapotban több alkalommal felhívta tőle külön élő párját, hogy találkozni akar vele és csecsemőkorú gyermekükkel. 

Mivel a nő ettől elzárkózott, előbb hangüzenetekben kezdte fenyegetni, majd éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel jelent meg a házuk előtt, és a kapuba belevágva követelte, hogy a gyermeket a nő adja át neki.

A férfi csak a rendőrök helyszínre érkezése után fejezte be a fenyegetőzést.

Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és zaklatás vétsége miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartózását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ennek helyt adva egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

