Beindított láncfűrésszel követelte a csecsemőt az apa

Láncfűrésszel fenyegetőzve próbálta közös gyereküket elvinni különélő párjától egy férfi, a gyanúsítottat letartóztatták – tudatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn.

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a férfi csütörtökön, ittas állapotban több alkalommal felhívta tőle külön élő párját, hogy találkozni akar vele és csecsemőkorú gyermekükkel.

Mivel a nő ettől elzárkózott, előbb hangüzenetekben kezdte fenyegetni, majd éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel jelent meg a házuk előtt, és a kapuba belevágva követelte, hogy a gyermeket a nő adja át neki.

A férfi csak a rendőrök helyszínre érkezése után fejezte be a fenyegetőzést.

Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és zaklatás vétsége miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartózását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ennek helyt adva egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.