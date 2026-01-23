A barátnőjét ütötte és alázta Szeged belvárosában egy fiatalember, mindezt nyugodtan végignézték a járókelők + fotók

A bántalmazások egyre gyakoribbá váltak, a fiatal nő testét rendszeresen zúzódások, kék-zöld foltok borították. A férfi legutóbb annyira kiakadt arra, hogy a nő a saját életéről akart dönteni, hogy szinte a fél városon át ordibált vele, szidta, leköpte, pofozta, becsmérelte.

Egy járókelő a nő védelmében közbeszólt, de a férfi őt is megütötte.

Ezután megragadta a nőt, és egészen a lakásukig rángatta, megöléssel fenyegette. Az életét féltő és azért küzdő nő próbált menekülni, ám a támadója utolérte. A haját megragadva a földre lökte, megrugdosta. Az áldozatnak végül sikerült a lépcsőházból kimenekülnie, és az utcán segítséget kérnie.

A rendőrséghez fordult, az egyenruhások pedig elfogták a tettest, aki azóta letartóztatásban van, emberkereskedelem és kényszermunka, valamint garázdaság bűntettével gyanúsítják.