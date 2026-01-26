Még mindig rengeteg alkohollal szolgálják ki a kiskorúakat: közel négyszázmilliónyi büntetés járt érte

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve a tavalyi évben is kiemelt figyelmet fordított a gyermekek védelmére vonatkozó jogszabályok betartatására. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok súlya tagadhatatlan. A kirótt bírságok mértéke alátámasztja a vizsgálatok szükségességét. A hatóság munkatársai összesen több százmillió forintnyi bírságot róttak ki a szabályokat semmibe vevő vállalkozásokra. A legjelentősebb összegű szankciókat, mintegy 362 millió forint értékben, az alkoholtartalmú italokkal történő tiltott kiszolgálás miatt szabták ki. Ezenfelül a reklámszabályok és egyéb kereskedelmi előírások megsértése miatt további húszmillió forintos büntetés megfizetésére kötelezték a vétkeseket.

Sajnos továbbra is szükség van az NKFH ellenőrzéseire. Fotó: ullstein bild

A fiatalok egészsége érdekében zajlik az ellenőrzés

„A gyermek- és fiatalkorúak egészséges fejlődésének védelme közös társadalmi küldetés, hiszen ők alapozzák meg hazánk jövőjét. A fogyasztóvédelemnek is kiemelt feladata a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogának biztosítása az alaptörvénnyel és a fogyasztóvédelmi politikában foglalt gyermekvédelmi célkitűzésekkel összhangban”

– írja közleményében az NKFH.

Ennek jegyében a hatóság 2025-ben is széles körű vizsgálatokat folytatott, hogy kiszűrje a kiskorúakat veszélyeztető gyakorlatokat.

A társadalmi trendek figyelembevétele miatt kiemelt figyelmet kapott az alkoholtartalmú italok és a vízipipa 18 éven aluliak számára történő tiltott értékesítése. A kormányhivatalok munkatársai összesen 843 ellenőrzést végeztek:

italboltokban,

kereskedelmi egységekben,

benzinkutakon,

trafikokban

és fesztiválokon.

A vizsgálatok során 232 esetben állapítottak meg jogsértést, ami 28 százalékos kifogásolási arányt jelent. Az összesen kiszabott, 362 milliónyi bírságösszeg még nem a végleges szám, több eljárás jelenleg is folyamatban van.

Haladva a korral

A fogyasztóvédelmi szakemberek a gyermekeket célzó reklámtevékenységet és az influenszerek által közzétett tartalmakat is figyelemmel kísérték. A 258 ellenőrzés során 23 esetben tártak fel szabálytalanságot, ami 13 százalékos aránynak felel meg. Jellemző jogsértés volt, hogy oktatási intézmények kétszáz méteres körzetében helyeztek el alkoholreklámot szabadtéri felületeken vagy kirakatokban. Olyan eset is, amikor egy webáruház korlátozás nélkül elérhető nyitóoldalán népszerűsítettek szeszes italokat. Ezekért a mulasztásokért összesen húszmillió forintos bírságot szabtak ki.