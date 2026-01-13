Bogyay Katalin az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság új elnöke

Bogyai KatalinUNESCO Magyar Nemzeti BizottságHankó Balázs

Bogyay Katalin január 1-jétől négyéves időtartamra tölti be az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöki tisztségét. A szakember több évtizedes nemzetközi diplomáciai és UNESCO-tapasztalattal rendelkezik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 17:14
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter átadta a felkérő levelet Bogyay Katalinnak, aki  január 1-jétől négyéves időtartamra tölti be az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöki tisztségét – tájékoztatta lapunkat a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Bogyay Katalin és Hankó Balázs. Forrás: Facebook

Bogyay Katalin több évtizedes nemzetközi diplomáciai és UNESCO-tapasztalattal rendelkezik. Kapcsolata a világszervezettel 1998-ra nyúlik vissza, amikor Federico Mayor, az UNESCO akkori főigazgatója felkérésére tudósok társadalmi felelősségéről szóló nemzetközi interjúsorozat elkészítésében vett részt.

Aktív közreműködője volt az 1999-ben Budapesten megrendezett első UNESCO Világtudományos Konferenciának, amely később a World Science Forum, a Tudományos Világfórum megalapozásához vezetett, Magyarország egyik legjelentősebb kulturális diplomáciai eredményeként. A programot azóta is kiemelt jelentőséggel kezeli a stratégiai irányító testület tagjaként – emlékeztetett a szaktárca. 

Bogyay Katalin később nagykövetként és diplomataként is meghatározó szerepet játszott Magyarország nemzetközi kulturális, tudományos és oktatási jelenlétének erősítésében:

  • 2009 és 2014 között vezette Magyarország UNESCO melletti párizsi állandó képviseletét,
  • 2011–2013 között pedig az UNESCO Közgyűlésének elnökévé választották,
  • ezt követően New Yorkban Magyarország ENSZ-nagyköveteként szolgált.

Az UNESCO számunkra nem csupán egy nemzetközi szervezet, hanem olyan közös ügy, amelyben Magyarország évtizedek óta kezdeményező, alkotó és elismert szerepet vállal. Az oktatás, a tudomány, a kultúra, az örökségvédelem, a tudománydiplomácia, a mesterséges intelligencia és az etika területein egyaránt komoly hozzájárulásunk van

– mondta Bogyay Katalin a felkérés kapcsán. 

Az új elnök hangsúlyozta: elnöksége alatt a proaktív magyar jelenlét megerősítését, valamint az UNESCO és a hazai tudományos, kulturális és oktatási intézményrendszer közötti együttműködés további elmélyítését tekinti egyik legfontosabb céljának.

Tervei között szerepel a Magyar Nemzeti Bizottság megújítása, új szakmai testület és titkárság felállítása, valamint az UNESCO aktuális stratégiai programjaihoz való aktív magyar hozzájárulás erősítése. A folyamatban lévő feladatok között kiemelt helyet foglal el a szellemi és épített kulturális örökség védelme, valamint a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben a következő Világtudományos Konferencia és a Nők a diplomáciában emlékév előkészítése.

Bogyay Katalin a feladatkört Réthelyi Miklóstól, a bizottság leköszönő elnökétől veszi át.

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság a kormány tanácsadó testületeként működik, feladata, hogy összehangolja a világszervezet célkitűzéseit a hazai szakmai szereplők – egyetemek, kutatóintézetek, kulturális intézmények és akadémiák – munkájával, és elősegítse Magyarország aktív és látható részvételét az UNESCO sokrétű nemzetközi tevékenységében.

 

Borítókép: Bogyay Katalin és Hankó Balázs (Forrás: Facebook)

 

Fontos híreink

