Börtönbe vonulás helyett inkább hamis tízezreseket gyártott a kaposvári férfi

Egy élelmiszerüzletben, majd egy dohányboltban fizetett hamis tízezer forintossal egy fiatal pár. A nyomok egy többszörösen büntetett előéletű férfihez vezettek.

Forrás: police.hu2026. 01. 23. 8:53
Egy fiatal pár próbálta forgalomba juttatni azokat a hamis tízezer forintos bankókat, amelyeket a 44 éves kaposvári S. Zsolt barkácsolt. Nem mondhatni, hogy nagy szakértelemmel gyártotta a hamis bankókat, mert anyaguk nem volt túl jó minőségű. Így aztán kész csoda, hogy az általa megbízott fiatal pár, a 21 éves S. Tamás és a húszéves K. Vivien két üzletben mégis tudott fizetni a vitatható minőségű hamisítványokkal – írta az oldalán a Police.hu.

A nyomtatón készült hamis pénzt lefoglalták. Forrás: Police.hu

Kovács Zoltán százados, a Kaposvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának alosztályvezetője elmondta, egy kaposvári kis élelmiszerboltból január 10-én reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy valaki hamis pénzzel fizetett. Ezzel párhuzamosan pedig egy éppen intézkedő járőrpárosnak mutatott a közelben lévő dohánybolt tulajdonosa egy ugyancsak hamis tízezrest, amit a napokban az alkalmazottja fogadott el valakitől.

Fél órán belül tehát két bejelentés is érkezett arról, hogy valakik hamis pénzzel fizetnek Kaposváron. 

A kisboltban készült biztonsági kamerás felvétel és a dohányboltban kapott személyleírás alapján a rendőrök azonosították a párost, S. Tamást és K. Vivient, akiket már ismertek.

A házkutatás során előkerült további nyolc, ugyanolyan sorszámú, fénymásolt hamis tízezres, amilyeneket a boltosok átadtak a nyomozóknak. És előkerült az a piros pénztárca is, amelyből a kisboltban vették elő a hamis bankót. A nő és a férfi a kihallgatás során elmondta, hogy egy bizonyos S. Zsolttól kapták a pénzmásolatokat abból a célból, hogy kisebb üzletekben fizessenek velük. S. Tamás és K. Vivien tehát tudta, hogy hamis pénzt bíztak rájuk.

Az S. Zsoltnál végzett házkutatás során újabb, a másolt papírról még ki nem vágott tízezer forintos „bankjegyek” és az ezek nyomtatásához használt tintapatron is előkerültek. 

A férfit egyébként már tíz alkalommal elítélték, a napokban kellett volna ismét börtönbe vonulnia, mert korábban akkumulátorokat lopott, valamint egy betörés is hozzá köthető, de annak idején még az is megtörtént, hogy szerelmének egy kézikocsira való csokit is elemelt. 

A jelenlegi esetet nem ismerte be, azt állította, a nyomtatott pénzeket találta, ennek ellenére S. Zsoltot őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images)

 

