Fokozottan védett állatokat öltek meg kutyák a Balatonnál

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Őrszolgálatát egy sajnálatos eseményhez hívták a minap: január 19-én két fiatal vidrát találtak holtan a Balaton jegén – írja a Veol.hu. A tetemeket további vizsgálatokra a Sóstó Vadvédelmi Központba szállították, ahol a vizsgálat során beigazolódott a gyanú: a fognyomok alapján valószínűleg kutya támadhatta meg a pár hónapos, fiatal állatokat, és ejtett rajtuk halálos sebeket. Az európai vidra (Lutra lutra) hazánkban fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint – olvasható a Balaton-felvidéki Nemzeti Park oldalán.

Két fiatal, európai vidra nem élte túl a kutyatámadást. Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park

A vidrák mellett más állatok is veszélyben vannak

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park arra hívta fel a figyelmet, hogy a kutyák nemcsak a vidrákra jelentenek veszélyt, hanem a madarakra is. A téli, hideg időszakban minden egyes felrepülés, menekülés jelentős energiaveszteséget okoz a madaraknak, ami negatívan befolyásolhatja a túlélésüket ebben a szokatlanul hideg, táplálékhiányos időszakban – magyarázták.

A park munkatársai ezért azt kérik a kutyatulajdonosoktól, hogy séta és sportolás közben is vigyázzanak a Balaton élővilágára, és ne engedjék a kutyáikat szabadon a tó jegére.

Borítókép: Az európai vidra Magyarországon fokozottan védett (Fotó: Getty Images)