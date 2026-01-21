Csalásvád: a Tisza környékén elkezdték építeni a brüsszeli B tervet

Tömegesen jegyeztetett be honlapokat januárban a Tisza Párt. Ezek közül a legérdekesebb a mostvagysoha2030.hu. Ugyanis már az áprilisi választásra is a „Most vagy soha” szlogennel (is) kommunikál Magyar Péter alakulata, de úgy tűnik, ők maguk nem csak a „most” opcióban gondolkodnak, hanem egy esetleges 2030-as kormányváltási forgatókönyvben is, ami értelemszerűen egy 2026-os vereséget feltételez.

A furcsa honlapbejegyzés nem az egyetlen jele annak, hogy zavar támadt az eddig kifelé túlontúl magabiztos kommunikációval előálló Tisza holdudvarában. A visszatérően Magyar Péterre emlékeztető fordulatokkal kommunikáló „Vidéki Prókátor” is elkezdte felkészíteni a tiszásokat a vereség forgatókönyvére. A profil arról írt, hogy „Nem kell majd beledőlni a kardunkba, ha áprilisban az Orbán-párt egyedül vagy a kistestvérével együtt abszolút – de nem kétharmados – többséget szerez.” A Vidéki Prókátor hozzátette továbbá, hogy az állítólagos gazdasági problémák és mozgástérhiány később elvégeznék a munkát. Ez a gondolatmenet azonban már nem a győzelemről, hanem a kudarc előzetes felmentéséről szól.

Maga Magyar Péter is egészen elrugaszkodott megfejtésekkel rukkolt elő újévi beszédében, amikor konkrét bizonyítékok nélkül önmerényletekkel, berepülő drónokkal, hamisított felvételekkel vádolta meg ellenfeleit.

Szintén ebbe a nyomvonalba illeszkedett Magyar Péter baloldali elődjének, Márki-Zay Péternek az eszmefuttatása arról, hogy szerinte 40 százalék esélye van annak, hogy a Fidesz már április előtt elcsalja a választásokat, és ugyanennyi esélyt adott a Tisza Párt olyan győzelmére, amikor szerinte „Orbán nem adja át a hatalmat”. Ezeket a mondatokat nehéz nem előzetes magyarázkodásként kezelni.

A korábban szintén a baloldali összefogás tagjaként politizáló Hadházy Ákos Brüsszel B tervének eddigi legkompaktabb verzióját adta elő, amikor arról beszélt január 6-ai sikertelen hídfoglalási kísérlete alkalmával, hogy „ha a Fidesz nem hagy fel a csalással, ezzel meg is nyerheti a választást, de ha emiatt nyernek, azt nem fogjuk elismerni, le fogjuk állítani az országot békésen, de nagyon határozottan”.