Egy drogos vallomása: „Apám kitagadott, azt mondta, nem akar ott lenni a temetésemen”

– Utcagyerekből egyik pillanatról a másikra az elitbe csöppentem. A budai Várban laktam, egy régi luxusvillában a művészcsaládból származó gazdag barátnőmmel. Buday Péter séf főzte az ebédemet. Télen színház és opera, nyáron pedig tengerpart. Dolgoztam, tanultam és folyamatosan be voltam lőve vagy be voltam állva. Eközben belül a legmélyebb poklot éltem meg: társas magány és iszonyú bűntudat a barátom halála miatt – mondta az Origónak Márk Tibor a személyes tapasztalatairól, amit a drog világában átélt.

Márk Tibor története szórakoztató, megbotránkoztató és szívderítő: az egykori drogosból függőket segítő szakember, apa és üzletember lett (Fotó: Polyák Attila)

Drogosból segítő

A férfi napjainkban sikeres vállalkozó, háromgyermekes édesapa és az Árral Szemben a Jövőért Alapítvány vezetője, amely függőknek és a rokonaiknak segít visszatérni a normális életbe. Márk Tibor története fordulatos és olvasmányos, az alábbiakban összefoglaljuk az Origo interjújában elmondottakat:

Márk Tibor az 1980-as és 1990-es években nőtt fel Dunaújvárosban, lényegében utcagyerekként.

Szülei nem tudtak foglalkozni vele, apja alkoholista volt, édesanyja pedig éjszaka dolgozott, nappal aludt. Emiatt Tibor 8-9 évesen társaival motorokat lopott, ha pedig kifogyott az üzemanyag, akkor más járművekből szívtak le benzint.

Tizenkét évesen elszökött otthonról, és egy óvoda közelében húzta meg magát társával. Tüzet raktak, ám ekkor felgyújtották az óvodát is. Végül megúszta az ügyet a kora miatt.

Az általános iskolát az úgynevezett dolgozók iskolájában végezte el, ahová nála jóval idősebbek jártak, így csöppent bele a bulik világába.

Tibor telefonfülkék fosztogatásából és szerencsejátékból élt társaival ebben az időszakban.

Tizennyolc évesen mákteát ivott egy barátjával, a fiú reggelre meghalt mellette. A temetésen az áldozat apja ordítozott vele, hogy miért nem vigyázott a fiára.

A férfit emiatt kitagadta az apja, mennie kellett Dunaújvárosból.

Mosonmagyaróvárra indult, ahol a szerencséje úgy hozta: műtőssegéd lett a helyi kórházban. A keresetét azzal egészítette ki, hogy lopkodta az altatószereket és a különböző kábítószer-tartalmú készítményeket az intézményből, amit eladott.

A húszas évei elején Budapestre került, ahova elvonóra érkezett, ám nem tudott beiratkozni, mivel nem voltak személyi iratai.

Ezt követően hajléktalanként élt, majd munkát vállalt több étteremben.

Márk Tibor összejött egy budai művészcsaládból származó lánnyal, akivel a Várban levő családi villában lakott, dolgozott és folyamatosan a függőségeinek élt.

Végül a lánnyal szétmentek és kiesett a budai elitből, ám elkezdte egy esti iskolában a középiskolai tanulmányait a munka mellett.

Itt találkozott későbbi feleségével, Klaudiával, aki kezdetben elutasító volt Tibor életmódja miatt.

Végül a férfi megtért, felhagyott a drogokkal, családot alapított, majd elkezdte működtetni az Árral Szemben a Jövőért Alapítványt, amelynek élén az elmúlt 10 évben függőkön és családjukon segített. Márk Tibor immár 18 éve teljesen tiszta.

A fordulatos történet ide kattintva olvasható.