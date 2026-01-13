Egy drogos vallomása: „Apám kitagadott, azt mondta, nem akar ott lenni a temetésemen”

– Utcagyerekből egyik pillanatról a másikra az elitbe csöppentem. A budai Várban laktam, egy régi luxusvillában a művészcsaládból származó gazdag barátnőmmel. Buday Péter séf főzte az ebédemet. Télen színház és opera, nyáron pedig tengerpart. Dolgoztam, tanultam és folyamatosan be voltam lőve vagy be voltam állva. Eközben belül a legmélyebb poklot éltem meg: társas magány és iszonyú bűntudat a barátom halála miatt – mondta az Origónak Márk Tibor a személyes tapasztalatairól, amit a drog világában átélt.
Drogosból segítő
A férfi napjainkban sikeres vállalkozó, háromgyermekes édesapa és az Árral Szemben a Jövőért Alapítvány vezetője, amely függőknek és a rokonaiknak segít visszatérni a normális életbe. Márk Tibor története fordulatos és olvasmányos, az alábbiakban összefoglaljuk az Origo interjújában elmondottakat:
- Márk Tibor az 1980-as és 1990-es években nőtt fel Dunaújvárosban, lényegében utcagyerekként.
- Szülei nem tudtak foglalkozni vele, apja alkoholista volt, édesanyja pedig éjszaka dolgozott, nappal aludt. Emiatt Tibor 8-9 évesen társaival motorokat lopott, ha pedig kifogyott az üzemanyag, akkor más járművekből szívtak le benzint.
- Tizenkét évesen elszökött otthonról, és egy óvoda közelében húzta meg magát társával. Tüzet raktak, ám ekkor felgyújtották az óvodát is. Végül megúszta az ügyet a kora miatt.
- Az általános iskolát az úgynevezett dolgozók iskolájában végezte el, ahová nála jóval idősebbek jártak, így csöppent bele a bulik világába.
- Tibor telefonfülkék fosztogatásából és szerencsejátékból élt társaival ebben az időszakban.
- Tizennyolc évesen mákteát ivott egy barátjával, a fiú reggelre meghalt mellette. A temetésen az áldozat apja ordítozott vele, hogy miért nem vigyázott a fiára.
- A férfit emiatt kitagadta az apja, mennie kellett Dunaújvárosból.
- Mosonmagyaróvárra indult, ahol a szerencséje úgy hozta: műtőssegéd lett a helyi kórházban. A keresetét azzal egészítette ki, hogy lopkodta az altatószereket és a különböző kábítószer-tartalmú készítményeket az intézményből, amit eladott.
- A húszas évei elején Budapestre került, ahova elvonóra érkezett, ám nem tudott beiratkozni, mivel nem voltak személyi iratai.
- Ezt követően hajléktalanként élt, majd munkát vállalt több étteremben.
- Márk Tibor összejött egy budai művészcsaládból származó lánnyal, akivel a Várban levő családi villában lakott, dolgozott és folyamatosan a függőségeinek élt.
- Végül a lánnyal szétmentek és kiesett a budai elitből, ám elkezdte egy esti iskolában a középiskolai tanulmányait a munka mellett.
- Itt találkozott későbbi feleségével, Klaudiával, aki kezdetben elutasító volt Tibor életmódja miatt.
- Végül a férfi megtért, felhagyott a drogokkal, családot alapított, majd elkezdte működtetni az Árral Szemben a Jövőért Alapítványt, amelynek élén az elmúlt 10 évben függőkön és családjukon segített. Márk Tibor immár 18 éve teljesen tiszta.
