Szoboszlai bűnbak vagy hős? A csapattársa ítéletet mondott

Szoboszlai Dominik gyönyörű góllal indította a hétfő estét a Barnsley ellen, de hogy mégsem az emlékezetes találata kínálja a legtöbb beszédtémát a 4-1-es Liverpool-győzelemmel zárult FA-kupa-mérkőzés után, arról ő maga gondoskodott. Ugyanis a harmadosztályú vendégcsapat az ő hibájának köszönhetően vette be a Vörösök kapuját, miután a magyar középpályás sarkazással próbálkozott a saját ötösén belül. A Barnsley edzője, Conor Hourihane és több szurkoló is tiszteletlennek nevezte Szoboszlait, akivel a Liverpoolt irányító Arne Slot is el akart beszélgetni.

Robertson szerint Szoboszlai hibája csak egy volt a sok közül. Fotó: NurPhoto

Szoboszlai bakizott, de őt nem lehet kritizálni

A Vörösök játékosa a mérkőzés után elnézést kért a csapattársaitól az eset miatt. Ezt Andy Robertson is megerősítette.

– Azt hiszem, akkor mindannyian mondtunk valamit, de

ő is felismerte, hogy hibázott, és a szünetben bocsánatot kért. De ha van valaki, akinek a teljesítményét nem lehet kritizálni ebben az idényben, az Dom. Minden egyes meccsen száz százalékot nyújtott, és most egy pillanatra nem figyelt oda, és ez nem jó. Az úgynevezett nagyobb meccseken ezt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak

– szögezte le a tapasztalt balhátvéd. – Hogy ez ajándék lett volna a Barnsley-nak? Ezzel még finoman fogalmaznánk. Frusztráló, hogy Dom előtte levágott egy elképesztő sprintet. Megkapja érte a tapsot, és nem tudom, talán ez kicsit a fejébe szállt! Most már tudunk ezen viccelődni, de elfogadhatatlan ilyen gólt kapni, ezt nyilván Dom is tudja. Fantasztikusan játszott az egész idényben, és ez erre a mérkőzésre is igaz volt. Csak egy pillanatra kihagyott a koncentrációja, túl sok ilyet nem engedhetünk meg magunknak az ötösön belül.