Szoboszlai bűnbak vagy hős? A csapattársa ítéletet mondott

Szoboszlai Dominik hétfőn szemet gyönyörködtető gólt szerzett a Barnsley ellen az FA-kupában, mégsem erről szólnak ma a hírek, hanem a nagy hibájáról, ami sokba is kerülhetett volna a Liverpoolnak a harmadosztályú csapat ellen. Nem került, 4-1-re győzött az esélyes, de persze nem felejtették el neki a bakit. Szoboszlai csapattársa, Andy Robertson is elmondta a véleményét az esetről.

2026. 01. 13. 18:29
Szoboszlai Dominik (balra) és Andy Robertson (jobbra) a Barnsley ellen Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik gyönyörű góllal indította a hétfő estét a Barnsley ellen, de hogy mégsem az emlékezetes találata kínálja a legtöbb beszédtémát a 4-1-es Liverpool-győzelemmel zárult FA-kupa-mérkőzés után, arról ő maga gondoskodott. Ugyanis a harmadosztályú vendégcsapat az ő hibájának köszönhetően vette be a Vörösök kapuját, miután a magyar középpályás sarkazással próbálkozott a saját ötösén belül. A Barnsley edzője, Conor Hourihane és több szurkoló is tiszteletlennek nevezte Szoboszlait, akivel a Liverpoolt irányító Arne Slot is el akart beszélgetni. 

Robertson szerint Szoboszlai hibája csak egy volt a sok közül
Robertson szerint Szoboszlai hibája csak egy volt a sok közül. Fotó: NurPhoto

 

Szoboszlai bakizott, de őt nem lehet kritizálni

A Vörösök játékosa a mérkőzés után elnézést kért a csapattársaitól az eset miatt. Ezt Andy Robertson is megerősítette.

– Azt hiszem, akkor mindannyian mondtunk valamit, de 

ő is felismerte, hogy hibázott, és a szünetben bocsánatot kért. De ha van valaki, akinek a teljesítményét nem lehet kritizálni ebben az idényben, az Dom. Minden egyes meccsen száz százalékot nyújtott, és most egy pillanatra nem figyelt oda, és ez nem jó. Az úgynevezett nagyobb meccseken ezt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak

– szögezte le a tapasztalt balhátvéd. – Hogy ez ajándék lett volna a Barnsley-nak? Ezzel még finoman fogalmaznánk. Frusztráló, hogy Dom előtte levágott egy elképesztő sprintet. Megkapja érte a tapsot, és nem tudom, talán ez kicsit a fejébe szállt! Most már tudunk ezen viccelődni, de elfogadhatatlan ilyen gólt kapni, ezt nyilván Dom is tudja. Fantasztikusan játszott az egész idényben, és ez erre a mérkőzésre is igaz volt. Csak egy pillanatra kihagyott a koncentrációja, túl sok ilyet nem engedhetünk meg magunknak az ötösön belül.

 

Sokat hibáznak a liverpooliak

Robertson hozzátette, túl sok ilyen hibát követnek el a liverpooliak. – Ez frusztrál a leginkább. Ebben az idényben túl sokszor engedtük vissza az ellenfeleket a mérkőzésekbe. Már a kezdetektől ezt csináljuk, és időnként vereségekkel vagy döntetlenekkel meg is fizettünk ezekért. Most 2-0-nál már úgy tűnt, hogy az irányításunk alatt tartjuk a meccset, ezért amikor ilyesmi történik, az kérdéseket vet fel. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez egyéni hiba volt, de utána már nem hagytuk, hogy helyzeteket alakítsanak ki, ami jó. Onnantól csak a harmadik és a negyedik gól megszerzéséről szólt a mérkőzés.

A skót válogatott csapatkapitánya szerint javult a Liverpool védekezése, de bőven van még hova fejlődnie a csapatnak. Főleg ha trófeákat akarnak nyerni, márpedig az a cél.

