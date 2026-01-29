Egy idős német férfit gyilkolhatott Zalában + fotó, videó

Elfogták a gyanúsítottat, aki egy német állampolgárságú 62 éves férfit ölhetett meg Pacsán – hívta fel a figyelmet a Zaol. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, január 28-án egy idős házaspárt késeltek meg a déli órákban a Zala vármegyei Pacsán. A 66 éves férj belehalt sérüléseibe, 70 éves feleségét pedig életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították a zalaegerszegi kórházba.

A pacsai gyilkosság német gyanúsítottja (Forrás: Police.hu/Zaol)

A német állampolgárságú idős házaspár néhány éve költözött a településre. A Zaol szerint a városban azt is beszélték, hogy az elkövető is német, ami a tegnap a Police.hu-n kiadott körözés alapján bebizonyosodott. (A felhívást a gyanúsított elfogása miatt 29-én reggel visszavonta a rendőrség.)

A gyanúsított 1963-ban született Landau in der Pfalz-ban, Németországban. Állampolgársága német. Sznopek Veronika rendőr őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője csütörtökön reggel arról tájékoztatta a Zaolt, hogy a rendőrség az éjszaka folyamán az emberöléssel gyanúsítható német állampolgárságú személyt elfogta. Az elszámoltatása folyamatban van.

