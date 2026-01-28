Rendkívüli

A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Megkéseltek egy házaspárt, hajtóvadászat indult a tettes után + videó

Szúrt sebekkel találtak rá egy házaspárra a Zala vármegyei Pacsán. A férfi belehalt sérüléseibe.

2026. 01. 28. 15:42
Szúrt sebekkel találtak rá egy házaspárra Pacsán, a férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét vesztette – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség nem sokkal 12 óra után kapott bejelentést arról, hogy szúrt sebbel találtak egy nőt Pacsán. Az asszonyt a mentők életveszélyes sebesüléssel vitték kórházba.

Férjére a házukban találtak rá, ő belehalt sebeibe.

A zalai nyomozók forró nyomon megkezdték az adatgyűjtést, hogy azonosítsák, felkutassák és elfogják a tettest.

A vármegyei lap, a Zaol fényképes és videós tudósítással jelentkezett a helyszínről, melyet ide kattintva olvashat.

Borítókép: Egy házaspárt szúrt sérülésekkel találtak otthonunkban Pacsán (Fotó: Zaol/Pezzetta Umberto)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

