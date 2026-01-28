Megkéseltek egy házaspárt, hajtóvadászat indult a tettes után + videó

Szúrt sebekkel találtak rá egy házaspárra Pacsán, a férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét vesztette – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség nem sokkal 12 óra után kapott bejelentést arról, hogy szúrt sebbel találtak egy nőt Pacsán. Az asszonyt a mentők életveszélyes sebesüléssel vitték kórházba.

Férjére a házukban találtak rá, ő belehalt sebeibe.

A zalai nyomozók forró nyomon megkezdték az adatgyűjtést, hogy azonosítsák, felkutassák és elfogják a tettest.

