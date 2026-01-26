levegő minőségveszélyeslevegőország

Egyre könnyebben lélegzünk

Sokat javult a levegő minősége az országban, de egyes térségekben még mindig egészségtelen vagy veszélyes értékeket mutatnak a mérőállomások – derül ki az NNGYK friss adataiból.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 11:32
Sokat javult a levegő minősége az országban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

Illusztráció. Fotó: MTI/Jászai Csaba 

A múlt hét második felében a Dunántúlon, a középső országrészben és a Sajó völgyében volt veszélyes a levegő minősége. A hétfőn közölt adatok szerint 

továbbra is veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, tovább a Dunántúlon Mosonmagyaróvár, Sarród és Szombathely levegőjének minősége.

Sopron, Szentgotthárd, Győr és Nyíregyháza levegője egészségtelen, Kaposvár, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Esztergom, Debrecen, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint kedden napos, száraz, szerdán felhősödő idő valószínű, emellett nyugat felől csapadékzóna érheti el az országot, és megélénkülhet a keleties szél. 

Enyhe maradhat az idő, a légszennyező anyagok koncentrációja tovább csökkenhet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Ádám János)

               
       
       
       

