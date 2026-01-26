csapadékesőszél

Kettészakad az ország időjárása: egyes térségekben javulás várható, máshol egész nap esni fog

Míg a Dunántúlon napközben javulnak a látási viszonyok és helyenként felszakadozik a felhőzet, addig a Dunától keletre borult idő és többfelé tartós csapadék várható. A Tiszántúlon még estére sem áll el az eső.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 6:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn időjárásunkban nyugat felől lassú javulás kezdődik, de a Dunától keletre marad a szürke, csapadékos idő. A Tiszántúl nagy részén még este is eshet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A Dunántúlon napközben fokozatosan javulnak a látási viszonyok, helyenként felszakadozhat a felhőzet is, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A Dunától keletre viszont borult marad az ég, többfelé eső várható, a Tiszántúl nagy részén még az esti órákban sem szűnik meg a csapadék. A szél reggeltől többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. 

A nappali csúcshőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, késő estére -2 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében

Mutatjuk, mire számíthatunk a hét közepén

Kedden a ködfoltok megszűnése után többnyire rétegfelhős időre számíthatunk, helyenként pár órás napsütéssel, csapadék nélkül. A délutáni hőmérséklet 5–10 fok között alakul, a déli, délkeleti szél többfelé megélénkül – írja a Köpönyeg.

Szerdán délnyugat felől gyorsan beborul az ég, a déli óráktól egyre többfelé ered el az eső, estére pedig már országos csapadék valószínű. A hőmérséklet +5 fok körül alakul, az élénk délkeleti szél tovább rontja a hőérzetet.

Csütörtökön eleinte sokfelé marad a borult idő újabb, már kisebb mennyiségű esővel, majd napközben délnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, a hőmérséklet +3 fok köré csökken.

Pénteken erősen felhős, párás idő ígérkezik, elszórtan szitálás, kisebb eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 5–6 fok körül alakul.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Dinya Magdolna)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu