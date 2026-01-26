Kettészakad az ország időjárása: egyes térségekben javulás várható, máshol egész nap esni fog

Hétfőn időjárásunkban nyugat felől lassú javulás kezdődik, de a Dunától keletre marad a szürke, csapadékos idő. A Tiszántúl nagy részén még este is eshet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A Dunántúlon napközben fokozatosan javulnak a látási viszonyok, helyenként felszakadozhat a felhőzet is, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A Dunától keletre viszont borult marad az ég, többfelé eső várható, a Tiszántúl nagy részén még az esti órákban sem szűnik meg a csapadék. A szél reggeltől többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.

A nappali csúcshőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, késő estére -2 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Mutatjuk, mire számíthatunk a hét közepén

Kedden a ködfoltok megszűnése után többnyire rétegfelhős időre számíthatunk, helyenként pár órás napsütéssel, csapadék nélkül. A délutáni hőmérséklet 5–10 fok között alakul, a déli, délkeleti szél többfelé megélénkül – írja a Köpönyeg.

Szerdán délnyugat felől gyorsan beborul az ég, a déli óráktól egyre többfelé ered el az eső, estére pedig már országos csapadék valószínű. A hőmérséklet +5 fok körül alakul, az élénk délkeleti szél tovább rontja a hőérzetet.

Csütörtökön eleinte sokfelé marad a borult idő újabb, már kisebb mennyiségű esővel, majd napközben délnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, a hőmérséklet +3 fok köré csökken.

Pénteken erősen felhős, párás idő ígérkezik, elszórtan szitálás, kisebb eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 5–6 fok körül alakul.

