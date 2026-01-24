fidesz – kdnpvitézy dávidfazekas csillaegységes szabályozástbelvárosrövidtávú lakáskiadás

Airbnb: Budapesten egységes, szigorú szabályozás jöhet

A jelenlegi kerületi „széttagolt” szabályozás helyett közös, belvárosi szintű koncepció kidolgozását kezdeményezi Fazekas Csilla, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje, aki szerint a rövid távú lakáskiadás már nemcsak lakhatási, hanem komoly közösségi problémákat is okoz. A politikus most elárulta nekünk, milyen terveik vannak.

Gábor Márton
2026. 01. 24. 6:30
Borítókép: A Szabadság híd látképe a Kálvin tér irányából, középen a Fővám téri villamosmegálló (Forrás: MTI/Róka László)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A legfontosabb a belváros otthonosságának a megőrzése, én is itt élek, és városvezetőként is számos tapasztalatot gyűjtöttem már. A belvárosban élőkkel folytatott beszélgetések alkalmával pedig mindig felmerül a rövid távú lakáskiadás, illetve a szabályozásának kérdése – mondta el lapunknak Fazekas Csilla, a kormánypártok képviselőjelöltje.

 

Elárulta: mostanra egyértelművé vált, hogy a rövid távú lakáskiadás felhajtóereje a beruházási célú lakásvásárlásnak, és szűkíti az albérletpiacot, így pedig hozzájárul ahhoz, hogy növekedjenek az albérletárak, aminek köszönhetően fiatalok, családok kiszorulnak a belvárosból.

A kerületek különböző módokon próbálják szabályozni a kérdést. Az V. kerületben érvényben van egy olyan szabályozás, amellyel a társasházak 5 százalékában maximálják lakóövezetben a rövid távú lakáskiadást, a VI. kerületben most teljes tiltás lépett életbe januártól, a VII. kerületben is fontolgatják a szigorítást

– jelentette ki a politikus. Elmondta, ő maga azt kezdeményezte, hogy az érintett városvezetők küldjék el a tapasztalataikat és javaslataikat, ami alapján ki lehet dolgozni egy a belső kerületekre vonatkozó egységes szabályozást a belváros kiürülésének megakadályozása, a népességfogyás megállítása érdekében.

A rövid távú lakáskiadás a lakóközösségek életét is nagyon komolyan befolyásolja, nagyon sok történetet hallottam már vállalhatatlanul viselkedő kocsmaturistákról. A kormányrendelet értelmében az idei év végéig van egy moratórium érvényben, ami az új regisztráltakra vonatkozik, de szerintem nagyon fontos lenne az, hogy elkezdjünk gondolkodni egy közös és a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályozáson

– jelentette ki Fazekas Csilla. A szabályozással kapcsolatban pedig az I. kerületben kikérnék a lakosság véleményét is.

Meg szeretnénk kérdezni a budaváriak véleményét, de ezt már úgy tervezzük, hogy kínáljunk alternatív korlátozási lehetőségeket is a számukra

– tette hozzá a jelölt. Elmondta, az egységes szabályozást támogatja, ugyanakkor nem ért egyet Vitézy Dávid javaslatával, amely fővárosi hatáskörbe vonva, a kerületek megkerülésével alkotna szabályozást a rövid távú lakáskiadásra vonatkozóan.

Borítókép: A Szabadság híd látképe a Kálvin tér irányából, középen a Fővám téri villamosmegálló (Forrás: MTI/Róka László)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu