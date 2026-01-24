Airbnb: Budapesten egységes, szigorú szabályozás jöhet

– A legfontosabb a belváros otthonosságának a megőrzése, én is itt élek, és városvezetőként is számos tapasztalatot gyűjtöttem már. A belvárosban élőkkel folytatott beszélgetések alkalmával pedig mindig felmerül a rövid távú lakáskiadás, illetve a szabályozásának kérdése – mondta el lapunknak Fazekas Csilla, a kormánypártok képviselőjelöltje.

Elárulta: mostanra egyértelművé vált, hogy a rövid távú lakáskiadás felhajtóereje a beruházási célú lakásvásárlásnak, és szűkíti az albérletpiacot, így pedig hozzájárul ahhoz, hogy növekedjenek az albérletárak, aminek köszönhetően fiatalok, családok kiszorulnak a belvárosból.

A kerületek különböző módokon próbálják szabályozni a kérdést. Az V. kerületben érvényben van egy olyan szabályozás, amellyel a társasházak 5 százalékában maximálják lakóövezetben a rövid távú lakáskiadást, a VI. kerületben most teljes tiltás lépett életbe januártól, a VII. kerületben is fontolgatják a szigorítást

– jelentette ki a politikus. Elmondta, ő maga azt kezdeményezte, hogy az érintett városvezetők küldjék el a tapasztalataikat és javaslataikat, ami alapján ki lehet dolgozni egy a belső kerületekre vonatkozó egységes szabályozást a belváros kiürülésének megakadályozása, a népességfogyás megállítása érdekében.

A rövid távú lakáskiadás a lakóközösségek életét is nagyon komolyan befolyásolja, nagyon sok történetet hallottam már vállalhatatlanul viselkedő kocsmaturistákról. A kormányrendelet értelmében az idei év végéig van egy moratórium érvényben, ami az új regisztráltakra vonatkozik, de szerintem nagyon fontos lenne az, hogy elkezdjünk gondolkodni egy közös és a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályozáson

– jelentette ki Fazekas Csilla. A szabályozással kapcsolatban pedig az I. kerületben kikérnék a lakosság véleményét is.

Meg szeretnénk kérdezni a budaváriak véleményét, de ezt már úgy tervezzük, hogy kínáljunk alternatív korlátozási lehetőségeket is a számukra

– tette hozzá a jelölt. Elmondta, az egységes szabályozást támogatja, ugyanakkor nem ért egyet Vitézy Dávid javaslatával, amely fővárosi hatáskörbe vonva, a kerületek megkerülésével alkotna szabályozást a rövid távú lakáskiadásra vonatkozóan.