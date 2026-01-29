Kihozták az idős nőt az égő házból, a következő pillanatban összeomlott az épület

A kadarkúti körzeti megbízottak csütörtök hajnalban egy égő lakóházról kaptak bejelentést. Azonnal a helyszínre, a Hódos utcába siettek, ahol már teljes terjedelmében lángolt az épület. Az egyenruhások előtt ismert volt, hogy a házban egy idős, mozgásában korlátozott nő lakik, aki még mindig bent tartózkodott. A hősies életmentés részleteiről az Origo.hu számolt be.

Életmentés Kadarkúton, az utolsó pillanatban hozták ki az idős asszonyt a lángok közül Fotó: Police.hu

Így történt az életmentés

A rendőröknek segítsége érkezett egy helyi tűzoltó személyében, aki a közelben lakik, és szabadnapját megszakítva csatlakozott az életmentéshez. A tűzoltó és Verebes János r. törzsőrmester behatolt az égő házba, ahol sokkos állapotban találtak rá az idős nőre, akit együttes erővel hoztak ki a füsttel telt épületből. Kifelé már lángoló gerendák és tetőcserepek zuhantak mögéjük, majd amint mindhárman kiértek, az épület összeroskadt.

Eközben az akciót biztosító Kovács Ádám r. főtörzsőrmester értesítette a mentőszolgálatot, akik a 72 éves nőt végül külsérelmi nyomok nélkül, füstmérgezés gyanújával szállították kórházba.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Boon.hu/Bozsó Katalin)