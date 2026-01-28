Meghökkentő fordulatot vett az eltűnt villanyszerelők rejtélyes ügye

A Győri Ítélőtábla eljárási szabálysértés miatt hatályon kívül helyezte az eltűnt villanyszerelőkkel kapcsolatos elsőfokú ítéletet. Korát Viktória, az ítélőtábla sajtószóvivője a Tényeknek elmondta: a Győri Törvényszéket újabb eljárás lefolytatására utasították, ami azt jelenti, hogy az évek óta tartó ügyet meg kell ismételni az elejéről. É. Imre letartóztatását fenntartotta a másodfokú bíróság, így továbbra is rács mögött marad – írja a Kisalföld.

Az eltűnt villanyszerelők családját is megrendítette a drámai fordulat (Fotó: Kisalföld-archív)

M. Zoltán családja a megdöbbentő fordulat kapcsán időt kért a nyilatkozattételre, ugyanis még nem tudták felfogni, hogy a lassan nyolc éve tartó harcuk tovább folytatódik.

A korábbi, nem jogerős ítélet szerint

É. Imre 2015-ben megölte O. Vilmos váci villanyszerelőt, majd M. Zoltánt 2018-ban.

Mindkét esetben tartozott a férfiaknak, és a tárgyalások, valamint a nyomozás során kiderült, hogy mielőtt a kér férfi nyomtalanul eltűnt volna, a győri vállalkozóval találkozott.

Mindkettőjüket elcsalta az Ikrény és Abda határán található, horrortanyaként emlegetett telekre, ahol a gyanú szerint végzett velük. Bár É. Imre a gyilkosságokat mindvégig tagadta, a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, melyet negyven évben határozott meg.

