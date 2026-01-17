veszekedéseljáráslakóházgyújtogatáséletveszély

Fenyegetett, majd felgyújtotta a házat – emberölési kísérlet miatt vették őrizetbe

Baráti összeszólalkozás után elszabadult indulatok vezettek egy súlyos bűncselekményhez Veszprém vármegyében, amelynek következtében egy lakóház teljesen kiégett. Az emberölési kísérlet gyanúja azért merült fel, mert a férfi a konfliktus után tett fenyegetését rövid időn belül tettekre váltotta, miközben az épületben emberek tartózkodtak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 16:51
Emberölési kísérlet miatt tartóztatták le a gyújtogató férfit Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook/Veol
Egy ismeretségi körön belül robbant ki az a konfliktus, amely végül súlyos bűncselekményhez vezetett Várpalotán. Az emberölési kísérlet gyanúját az alapozta meg, hogy a középkorú férfi a dulakodásba fajult vita után konkrét fenyegetést tett, majd nem sokkal később valóban kigyulladt az érintett ingatlan.

emberölési kísérlet
Emberölési kísérlet miatt tartóztatták le a gyújtogató férfit Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook/Veol

Emberölési kísérlet gyanúja: fenyegetését tettre váltotta

A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a veszekedést követően az érintettek különváltak, a férfi azonban távozása közben kijelentette, hogy felgyújtja az egyik házat. Rövid időn belül lángok csaptak fel az épületben, amelyben több ember is tartózkodott.

Az ott élőknek sikerült időben kimenekülniük, így személyi sérülés nem történt, az ingatlan azonban teljesen leégett.

Szakértők szerint szándékos volt a gyújtogatás

A nyomozás során beszerzett szakértői vélemények egyértelműen kizárták a baleset lehetőségét. A hatóságok megállapították, hogy a tűzeset tudatos, szándékos gyújtogatás következménye volt, ezért az ügy jogi minősítését időközben súlyosbították.

A rendőrség közlése szerint a gyanúsított korábban közveszélyokozás gyanúja miatt is a hatóságok látókörébe került.

Súlyosabb bűncselekmény miatt folytatódik az eljárás

A rendőrség jelenleg emberölési kísérlet miatt folytat eljárást az ügyben, mivel a lakott ingatlan felgyújtása közvetlenül életveszélybe sodorta az ott lakókat. A hatóságok hangsúlyozták: az ilyen cselekmények könnyen emberéleteket követelhetnek.

Az 52 éves férfit a rendőrök elfogták, majd őrizetbe vették. A nyomozás folytatódik, a gyanúsított sorsáról később dönthet az igazságszolgáltatás.

