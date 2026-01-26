fema állatmentőkkutyaugatásfeol. hugyújtogatás

Talán a kutyaugatás zavarta? Megpróbálták felgyújtani az állatmenhelyet

Példátlan támadás érte minap a Fema Állatmentőket – számolt be a Fehér vármegyei hírportál a döbbenetes esetről. Néhány napja valaki vagy valakik megpróbálták felgyújtani a menhely takarmánytárolóját. Az állatvédők jelezték: megtették a feljelentést, és nem adják fel, nem zárják be az intézményt.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol.hu2026. 01. 26. 13:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Néhány nappal ezelőtt ismeretlen személy megpróbálta felgyújtani a menhely takarmánytárolóját. Az esetet azonnal jeleztük a hatóságok felé, a helyszínelés megtörtént, a feljelentést megtettük!” – idézte a Feol.hu a Fema Állatmentők közleményét, amelyben beszámoltak a példátlan támadásról. 

Forrás: Fema Állatmentők Facebook-oldal (Fotó: Fema Állatmentők Facebook-oldala)

Az egyesület azt is jelezte, hogy tudomásuk van arról, hogy vannak, akiket zavar, hogy a menhelyen lévő kutyák időnként ugatnak. Az állatmentők azt írják, hogy amennyiben összefüggés van a két dolog között, bíznak abban, hogy az elkövetőt be tudják majd azonosítani.

Azt is hangsúlyozták, hogy 

a lovasberényi menhely hivatalosan, engedélyekkel működik külterületen, nem lakóövezetben van, nem követtek és nem követnek el jogsértést.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy

  • a külterületi állattartás esetén a kutyaugatás nem minősül csendháborításnak,
  • a csendháborítás jogi fogalma lakóterületre és indokolatlan zajkeltésre vonatkozik,
  • a mentett állatok természetes hangadása nem jogellenes tevékenység.
    A lovasberényi állatvédők évente több száz bajba jutott állaton segítenek – olvasható a cikkben, amelyet a további részletekkel ide kattintva tud elolvasni. 

 Borítókép: Tűzoltók és rendőrök az incidens helyszínén (Fotó: Fema Állatmentők Facebook-oldala)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Bayer Zsolt avatarja

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu