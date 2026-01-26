Talán a kutyaugatás zavarta? Megpróbálták felgyújtani az állatmenhelyet

„Néhány nappal ezelőtt ismeretlen személy megpróbálta felgyújtani a menhely takarmánytárolóját. Az esetet azonnal jeleztük a hatóságok felé, a helyszínelés megtörtént, a feljelentést megtettük!” – idézte a Feol.hu a Fema Állatmentők közleményét, amelyben beszámoltak a példátlan támadásról.

Forrás: Fema Állatmentők Facebook-oldal (Fotó: Fema Állatmentők Facebook-oldala)

Az egyesület azt is jelezte, hogy tudomásuk van arról, hogy vannak, akiket zavar, hogy a menhelyen lévő kutyák időnként ugatnak. Az állatmentők azt írják, hogy amennyiben összefüggés van a két dolog között, bíznak abban, hogy az elkövetőt be tudják majd azonosítani.

Azt is hangsúlyozták, hogy

a lovasberényi menhely hivatalosan, engedélyekkel működik külterületen, nem lakóövezetben van, nem követtek és nem követnek el jogsértést.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy