Talán a kutyaugatás zavarta? Megpróbálták felgyújtani az állatmenhelyet

„Néhány nappal ezelőtt ismeretlen személy megpróbálta felgyújtani a menhely takarmánytárolóját. Az esetet azonnal jeleztük a hatóságok felé, a helyszínelés megtörtént, a feljelentést megtettük!” – idézte a Feol.hu a Fema Állatmentők közleményét, amelyben beszámoltak a példátlan támadásról.
Az egyesület azt is jelezte, hogy tudomásuk van arról, hogy vannak, akiket zavar, hogy a menhelyen lévő kutyák időnként ugatnak. Az állatmentők azt írják, hogy amennyiben összefüggés van a két dolog között, bíznak abban, hogy az elkövetőt be tudják majd azonosítani.
Azt is hangsúlyozták, hogy
a lovasberényi menhely hivatalosan, engedélyekkel működik külterületen, nem lakóövezetben van, nem követtek és nem követnek el jogsértést.
Felhívják a figyelmet arra is, hogy
- a külterületi állattartás esetén a kutyaugatás nem minősül csendháborításnak,
- a csendháborítás jogi fogalma lakóterületre és indokolatlan zajkeltésre vonatkozik,
- a mentett állatok természetes hangadása nem jogellenes tevékenység.
A lovasberényi állatvédők évente több száz bajba jutott állaton segítenek – olvasható a cikkben, amelyet a további részletekkel ide kattintva tud elolvasni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!