Fenyő-gyilkosság: megvan, mikor dől el végleg Gyárfás Tamás sorsa

Február elején dönt a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványáról – értesült a Magyar Nemzet. Gyárfást mint felbujtót tavaly áprilisban mondta ki bűnösnek és ítélte hét év börtönbüntetésre a Fővárosi Ítélőtábla. Az úszószövetség volt elnöke egy hónappal később vonult börtönbe, azóta Kecskeméten raboskodik. Gyárfás nem nyugodott bele a jogerős ítéletbe, ezért fordult a Kúriához.

Pámer Dávid
2026. 01. 14. 5:24
Február harmadikán, tárgyaláson kívüli tanácsülésen dönt a Kúria a Fenyő-gyilkosság ügyében – derült ki a bíróság lapunknak adott tájékoztatásából. Ez azt jelenti, hogy nem lesz nyilvános ülés vagy tárgyalás, iratok alapján hoznak határozatot.

Gyárfás szabadulna, a Legfőbb Ügyészség ezzel nem ért egyet

 A Fenyő-ügyben a felbujtásért elítélt Portik Tamás és Gyárfás Tamás is felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után, ezért került az ügy a Kúriára. A bűnügyben a Legfőbb Ügyészség is lépett. Korábbi kérdésünkre elmondták: indítványozták, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn. Portik esetében akkor még nem közöltek semmit, mert a Legfőbb Ügyészség nyilatkozata „előkészítési folyamatban” volt, de várhatóan az ő vonatkozásában is a jogerős ítélet hatályban tartását indítványozták.

A Fenyő-gyilkosság

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de soha nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét

2011-ben februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el:  magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Roháčot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is  meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával.

Hét év, jogerősen

Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás beleegyezett Portik tervébe, miszerint utóbbi férfi megöleti a médiacézárt. Ez a bíróság szerint úgy történt, hogy Portik Fenyőre célozva egy, a halálára utaló mutató mozdulatot tett, majd megkérdezte, hogy „szétb…sszuk”? Gyárfás erre széttárta a kezét és bólintott. Az ügyben döntőnek bizonyultak azok a hangfelvételek, amiket Portik rögzített a Gyárfással folytatott beszélgetéseiről a kétezres évek közepén. A társalgás során többször visszautaltak a Fenyő-gyilkosságra. Portik Tamás hazugságvizsgálaton átment bizalmasa is Gyárfás ellen vallott. A férfi állította, 1997 végén Portik üzenetét adta át az úszószövetség volt elnökének. Az üzenet az volt, hogy „a dolog hamarosan realizálódni fog“. A „dolog” hamarosan tényleg „realizálódott”, hiszen néhány hét múlva kivégezték Fenyőt.

Gyárfás Tamás tavaly májusban vonult börtönbe, jelenleg Kecskeméten raboskodik. A gyilkossági ügy hátteréről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak. 

Borítókép: Gyárfás Tamás (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

